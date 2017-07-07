МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не может кардинально изменить отношения между США и РФ, но она заложила мост на будущее, заявил первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Первая встреча Путина и Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге, она продлилась почти 2 часа 20 минут.

"Факт переговоров важен. Это первая встреча Путина и новоизбранного президента США. Важно, что был охвачен весь актуальный список вопросов сегодняшней международной повестки дня. Любые такие переговоры закладывают мост для дальнейших взаимоотношений. При этом, конечно, мы должны понимать, что одна такого рода встреча не может изменить кардинально отношения между двумя странами, ибо политическая элита США настроены определенным образом", — сказал Новиков РИА Новости.

"Поэтому путь к возможному установлению еще большего взаимопонимания между нашими странами будет долгим, этот путь должен быть пройден и в этом отношении сегодняшняя встреча она важна как мост на будущее", — добавил он.

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