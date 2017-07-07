Лавров продолжит работу с Тиллерсоном, в том числе по корейской проблеме

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что продолжит взаимодействие с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в том числе по решению корейской проблемы.

"Обсуждался Корейский полуостров, нам с Рексом Тиллерсоном поручено продолжать и интенсифицировать сотрудничество внешнеполитических ведомств и напрямую, и в Совете Безопасности ООН по всем вопросам международной повестки дня, включая Корейский полуостров", — сказал Лавров по итогам переговоров президентов РФ и США "на полях" саммита G20.

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