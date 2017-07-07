Трамп успел высказать свою позицию по экологии на встрече с лидерами G20

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп успел высказать свою позицию по экологическим вопросам на встрече с лидерами G20, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской.

"Я не знаю, что было до сессии (посвященной экологии — ред.), но во время сессии в самом начале Трамп успел сказать несколько слов в отношении политики страны по энергетике и по экологии. Это звучало в первую очередь как позиция президента, позиция США. После этого он, как я понял, после того, как у него наступило время встречи, встал и ушел", — сказал Донской.

"Он успел высказаться, успел прокомментировать свою позицию, после этого были комментарии других руководителей стран, но уже вне позиции Трампа", — добавил он.

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