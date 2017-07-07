Президент США назвал мексиканского коллегу другом

МЕХИКО, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал своего мексиканского коллегу Энрике Пенью Ньето другом после встречи с ним на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге.

"Это грандиозно — быть здесь с моим другом, президентом Мексики, мы обсуждаем соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА — ред.) и некоторые другие темы с Мексикой", — приводит портал Excelsior заявление Трампа после двусторонней встречи.

По словам главы Белого дома, сейчас в переговорах двух стран отмечается прогресс. При этом Трамп подтвердил свое намерение заставить власти Мексики заплатить за постройку стены на границе между двумя государствами.

Соглашение НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. Он называл соглашение НАФТА "стихийным бедствием" и утверждал, что оно привело к потере огромного количества рабочих мест в США.

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