Украинские силовики перемещают технику у линии разграничения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (37)

ЛУГАНСК, 6 июл — РИА Новости. Украинские силовики перемещают технику у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Несмотря на наше расположение к мирному урегулированию конфликта, при полном выполнении условий режима прекращения огня с нашей стороны, украинское командование продолжает нагнетать обстановку в регионе, проводя перегруппировку тяжелого вооружения вблизи линии разграничения", — заявил он.

По данным Народной милиции, на подконтрольной Киеву территории — в районе населенного пункта Троицкое в направлении Луганского — зафиксировано передвижение колонны техники украинских силовиков в составе трех САУ "Акация" на тралах калибра 152 миллиметров и шести грузовых автомобилей "Урал" с боеприпасами.

"В районе населенного пункта Светлодарское вскрыто скопление до десяти единиц военной техники", — добавил представитель оборонного ведомства ЛНР.