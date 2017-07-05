Сан-Фермин-2017: Памплона отсчитывает последние часы до начала фиесты

19:5605.07.2017
(обновлено: 20:06 05.07.2017)
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МАДРИД, 5 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Памплона готовится к началу одного из самых знаменитых за пределами Испании праздников — Сан-Фермина, который посвящен покровителю города и Наварры и проходит ежегодно с 6 по 14 июля.
Многие местные жители предпочитают уехать из города: в эти дни сюда приезжают более миллиона туристов со всего мира. Хозяева лавок закупают сувениры – футболки, белые брюки и рубашки и, разумеется, шейные красные платки – главный символ праздника. Рабочие расставляют по узким улочкам барьеры – заграждения для энсьерро, забега быков.
А защитники животных провели традиционную акцию протеста: около сотни человек, измазанные красной краской, на Площади мэрии выступили против насилия над быками. На их почти обнаженных телах было написано: "Я хочу Сан-Фермин без крови". За дни проведения праздника погибнут около полусотни животных. "Толпа их будет преследовать до площади быков, площади стыда. Их последние минуты будут полны страдания и пыток", — зачитала манифест глава испанской организации по защите животных AnimaNaturalis Аида Гаскон. Акцию проводят в Памплоне уже в 14-й раз, и всегда за день до начала Сан-Фермина.
7 июля в 8:00 утра в Памплоне начинается первый из восьми забегов с быками. Это сумасшедшее мероприятие проводится ежедневно до 14 июля.
Защитники животных каждый год критикуют фестиваль и пытаются противостоять убийству быков.
Тысячи мужчин убегают от разъяренных быков по улицам старого города.
В бегах участвуют 6 быков весом примерно в 3,5 тонны с острыми как ножи рогами. Средний возраст участников по статистике составляет 28 лет.
Забег на 849 метров до арены, где проводятся бои с быками, длится в общей сложности 2-3 минуты.
Некоторые участники во время забега держат свернутую газету, если бегущий чувствует, что бык настигает его, он бросает газету перед быком, чтобы на время отвлечь быка и ускользнуть от него.
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания.
Каждый забег заканчивается на арене, после того как 6 быков делают последний круг их загоняют в стойла.
Ранним вечером начинается коррида.
Забег с быком на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.
Фестиваль начинается ровно в 12:00 6 июля на площади перед ратушей. С балкона здания мэрии запускают ракету, возвещающую начало праздника.
Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, Испания.
Коррида во время фестиваля в Памплоне имеет свои особенности. После каждого третьего убитого быка зрители делают перерыв на пиршество. После 19:00 начинается массовый пикник, едят и пьют не сходя с места, поэтому происходящее на арене становится второстепенным. В связи с этим матадоры не очень любят выступать на корриде в Памплоне.
6 июля весь день жители и гости Памплоны гуляют, пьют шампанское, обливаются водой, обсыпают друг друга мукой, бросают сырые яйца.
Забег с быком на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.
Во время фестиваля дежурят спасатели Красного креста готовые помочь раненым.
Святой Фермин родился в 272 году в Памплоне, умер в 303 г. в Амьене (Франция). Фермин проповедовал евангелие во времена Римской империи в Галлии. Мощи святого были перенесены в Памплону в 1186 году. Фестиваль святого Фермина празднуется начиная с 1591 года.
В этом году активисты собрали 150 тысяч подписей с требованием "прекратить издевательства над быками". Обращение будет передано в мэрию Памплоны.
Памятник в честь "энсьеррос" в Памплоне
Городские власти, впрочем, вряд ли к этим обращениям прислушаются. "Памплону знают во всем мире именно благодаря этому празднику. В прошлом году в нем приняли участие 1,5 миллиона человек, при том что в Наварре 200 тысяч жителей. Мы весь год работали над подготовкой Сан-Фермина", — рассказал на встрече с журналистами в Мадриде мэр Наварры Хосеба Асирон.
Мэрия сейчас озабочена вовсе не судьбой быков, а ростом преступности в эти дни, в первую очередь случаев изнасилований и сексуальных домогательств. В прошлом году пятеро молодых людей, приехавших из Севильи, совершили групповое изнасилование туристки из Мадрида. Они сняли происходящее на видео и даже распространили его в социальных сетях. Власти Памплоны призывают всех женщин, которые подвергаются каким-либо нежелательным действиям сексуального характера со стороны пьяных туристов, не бояться заявлять в полицию. "Памплона свободна от нападений сексуального характера" — большие красные стилизованные руки с этой фразой на испанском и баскском языках расставлены по всему городу.
Бюст Эрнеста Хемингуэя перед ареной для боя быков в Памплоне
"Сан-Фермин – это девять дней гостеприимства, радости, это праздник для людей всех возрастов и всех национальностей. Сексуальные нападения наносят огромный ущерб имиджу праздника", — заявила генеральный директор департамента по туризму правительства Наварры Майтена Эскутари.
История Сан-Фермина насчитывает уже восемь столетий и, по словам мэра, делится на "до" и "после" публикации романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце" ("Фиеста") в 1926 году, сделавшего Памплону знаменитой на весь мир. Сам писатель, впервые побывав на Сан-Фермине в 1923 году, неоднократно сюда возвращался. В его честь перед ареной для боя быков установили бюст. Позолоченный Хемингуэй во весь рост с початой бутылкой вина стоит за барной стойкой его любимого кафе "Ирунья".
Статуя Эрнеста Хемингуэя в кафе кафе "Ирунья"
Готовятся к празднику и медики: ни одно празднование Сан-Фермина не обходится без пострадавших. Туристы, часто иностранные, не имеющие никакого опыта забегов с быками, зачастую оказываются в больницах. Иногда травмы, нанесенные быками, оказываются смертельными. С 1910 года погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.
6 июля ровно в 12.00 по местному времени (13.00 мск) с балкона мэрии Памплоны запустят сигнальную ракету (чупинасо). На небольшой площади перед этим зданием, построенным еще в XVI веке, и на соседних улицах соберутся тысячи людей, которые во время пуска ракеты поднимут вверх красные платки и повяжут их на шеи. Миллионы испанцев будут следить за началом праздника в прямом эфире: запуск ракеты транслируют по общенациональному телевидению. С криков на испанском и баскском Viva San Fermín! Gora San Fermín!" ("Да здравствует Сан-Фермин!") и начнется праздник, который продлится до 14 июля. А на следующий день ровно в восемь утра (9:00 мск) состоится первый забег по улицам – 12 быков под крики толпы пробегут 875 метров по узким улочкам. Заградительные барьеры уже расставлены.
Каждый год на праздники в Памплону приезжают до миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира.
Испанский тореадор Альберто Агилар принимает участие в фестивале Сан-Фермин в Испании.
В дни проведения торжественных мероприятий улицы города заполнены людьми.
Торжества в Памплоне длятся ровно 204 часа – восемь с половиной дней.
Мэрия Памплоны организовала в общей сложности 410 различных мероприятий.
Сан-Фермин не обходится без традиционного испанского напитка – сангрии.
Помимо традиционных забегов быков в городе проходят праздничные концерты, шоу, выставки, танцы, спектакли и шествия.
В этом году проведение Сан-Фермина обходится городскому бюджету почти в 2 миллиона евро.
Кроме того, мероприятия организуют также общественные организации и ассоциации.
Испанский тореадор Франциско Марко принимает участие в фестивале Сан-Фермин в Испании.
Сан-Фермин жители Памплоны отмечают уже восемь веков.
Испанские тореадоры на фестивале Сан-Фермин в Испании.
Знаменитые на весь мир забеги быков по улицам города длятся всего несколько минут. Однако они довольно часто приводят к человеческим жертвам.
Пара обнимается во время фестиваля Сан-Фермин в Испании.
В результате забегов быков в испанской Памплоне в этом году получили травмы несколько десятков человек. В прошлом году во время забегов быков погибли семь человек.
С 1922 года, когда по улицам Памплоны впервые прошли забеги быков, погибли 16 человек.
Город Памплона прославился на весь мир после публикации романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце". Впервые побывав на празднике Сан-Фермин в 1923 году, знаменитый писатель регулярно посещал его до 1959 года.
В прошлом году во время забегов быков в разных испанских городах погибли 12 человек.
Одна из традиций фестиваля Сан-Фермин - обливание водой.
С 2000 года от подобных забегов пострадали 74 человека.