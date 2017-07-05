Сан-Фермин-2017: Памплона отсчитывает последние часы до начала фиесты

МАДРИД, 5 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Памплона готовится к началу одного из самых знаменитых за пределами Испании праздников — Сан-Фермина, который посвящен покровителю города и Наварры и проходит ежегодно с 6 по 14 июля.

Многие местные жители предпочитают уехать из города: в эти дни сюда приезжают более миллиона туристов со всего мира. Хозяева лавок закупают сувениры – футболки, белые брюки и рубашки и, разумеется, шейные красные платки – главный символ праздника. Рабочие расставляют по узким улочкам барьеры – заграждения для энсьерро, забега быков.

А защитники животных провели традиционную акцию протеста: около сотни человек, измазанные красной краской, на Площади мэрии выступили против насилия над быками. На их почти обнаженных телах было написано: "Я хочу Сан-Фермин без крови". За дни проведения праздника погибнут около полусотни животных. "Толпа их будет преследовать до площади быков, площади стыда. Их последние минуты будут полны страдания и пыток", — зачитала манифест глава испанской организации по защите животных AnimaNaturalis Аида Гаскон. Акцию проводят в Памплоне уже в 14-й раз, и всегда за день до начала Сан-Фермина.

В этом году активисты собрали 150 тысяч подписей с требованием "прекратить издевательства над быками". Обращение будет передано в мэрию Памплоны.

Городские власти, впрочем, вряд ли к этим обращениям прислушаются. "Памплону знают во всем мире именно благодаря этому празднику. В прошлом году в нем приняли участие 1,5 миллиона человек, при том что в Наварре 200 тысяч жителей. Мы весь год работали над подготовкой Сан-Фермина", — рассказал на встрече с журналистами в Мадриде мэр Наварры Хосеба Асирон.

© РИА Новости / Елена Шестернина Бюст Эрнеста Хемингуэя перед ареной для боя быков в Памплоне © РИА Новости / Елена Шестернина Бюст Эрнеста Хемингуэя перед ареной для боя быков в Памплоне

Мэрия сейчас озабочена вовсе не судьбой быков, а ростом преступности в эти дни, в первую очередь случаев изнасилований и сексуальных домогательств. В прошлом году пятеро молодых людей, приехавших из Севильи, совершили групповое изнасилование туристки из Мадрида. Они сняли происходящее на видео и даже распространили его в социальных сетях. Власти Памплоны призывают всех женщин, которые подвергаются каким-либо нежелательным действиям сексуального характера со стороны пьяных туристов, не бояться заявлять в полицию. "Памплона свободна от нападений сексуального характера" — большие красные стилизованные руки с этой фразой на испанском и баскском языках расставлены по всему городу.

"Сан-Фермин – это девять дней гостеприимства, радости, это праздник для людей всех возрастов и всех национальностей. Сексуальные нападения наносят огромный ущерб имиджу праздника", — заявила генеральный директор департамента по туризму правительства Наварры Майтена Эскутари.

История Сан-Фермина насчитывает уже восемь столетий и, по словам мэра, делится на "до" и "после" публикации романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце" ("Фиеста") в 1926 году, сделавшего Памплону знаменитой на весь мир. Сам писатель, впервые побывав на Сан-Фермине в 1923 году, неоднократно сюда возвращался. В его честь перед ареной для боя быков установили бюст. Позолоченный Хемингуэй во весь рост с початой бутылкой вина стоит за барной стойкой его любимого кафе "Ирунья".

Готовятся к празднику и медики: ни одно празднование Сан-Фермина не обходится без пострадавших. Туристы, часто иностранные, не имеющие никакого опыта забегов с быками, зачастую оказываются в больницах. Иногда травмы, нанесенные быками, оказываются смертельными. С 1910 года погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.

6 июля ровно в 12.00 по местному времени (13.00 мск) с балкона мэрии Памплоны запустят сигнальную ракету (чупинасо). На небольшой площади перед этим зданием, построенным еще в XVI веке, и на соседних улицах соберутся тысячи людей, которые во время пуска ракеты поднимут вверх красные платки и повяжут их на шеи. Миллионы испанцев будут следить за началом праздника в прямом эфире: запуск ракеты транслируют по общенациональному телевидению. С криков на испанском и баскском Viva San Fermín! Gora San Fermín!" ("Да здравствует Сан-Фермин!") и начнется праздник, который продлится до 14 июля. А на следующий день ровно в восемь утра (9:00 мск) состоится первый забег по улицам – 12 быков под крики толпы пробегут 875 метров по узким улочкам. Заградительные барьеры уже расставлены.