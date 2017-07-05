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В мире

Сан-Фермин-2017: Памплона отсчитывает последние часы до начала фиесты

19:5605.07.2017
(обновлено: 20:06 05.07.2017)
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© Фото : Хавьер Мартинес де ла ПуэнтеПамплона перед началом началом праздника Сан-Фермин 2017Памплона перед началом началом праздника Сан-Фермин 2017
© Фото : Хавьер Мартинес де ла Пуэнте

МАДРИД, 5 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Памплона готовится к началу одного из самых знаменитых за пределами Испании праздников — Сан-Фермина, который посвящен покровителю города и Наварры и проходит ежегодно с 6 по 14 июля.

Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания. Архивное фото
© AP Photo / Alvaro Barrientos
В Памплоне во время забегов быков несколько человек получили травмы

Многие местные жители предпочитают уехать из города: в эти дни сюда приезжают более миллиона туристов со всего мира. Хозяева лавок закупают сувениры – футболки, белые брюки и рубашки и, разумеется, шейные красные платки – главный символ праздника. Рабочие расставляют по узким улочкам барьеры – заграждения для энсьерро, забега быков.

А защитники животных провели традиционную акцию протеста: около сотни человек, измазанные красной краской, на Площади мэрии выступили против насилия над быками. На их почти обнаженных телах было написано: "Я хочу Сан-Фермин без крови". За дни проведения праздника погибнут около полусотни животных. "Толпа их будет преследовать до площади быков, площади стыда. Их последние минуты будут полны страдания и пыток", — зачитала манифест глава испанской организации по защите животных AnimaNaturalis Аида Гаскон. Акцию проводят в Памплоне уже в 14-й раз, и всегда за день до начала Сан-Фермина.

Забег с быками и другие традиции фестиваля Сан-Фермин
© REUTERS / Susana Vera7 июля в 8:00 утра в Памплоне начинается первый из восьми забегов с быками. Это сумасшедшее мероприятие проводится ежедневно до 14 июля.Мальчик убегает от игрушечного быка во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне. Испания, июль 2015
© REUTERS / Susana Vera
7 июля в 8:00 утра в Памплоне начинается первый из восьми забегов с быками. Это сумасшедшее мероприятие проводится ежедневно до 14 июля.
© REUTERS / Vincent WestЗащитники животных каждый год критикуют фестиваль и пытаются противостоять убийству быков.Защитник прав животных во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© REUTERS / Vincent West
Защитники животных каждый год критикуют фестиваль и пытаются противостоять убийству быков.
© AP Photo / Andres KudackiТысячи мужчин убегают от разъяренных быков по улицам старого города.Коррида во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© AP Photo / Andres Kudacki
Тысячи мужчин убегают от разъяренных быков по улицам старого города.
© REUTERS / Vincent WestВ бегах участвуют 6 быков весом примерно в 3,5 тонны с острыми как ножи рогами. Средний возраст участников по статистике составляет 28 лет.Испанский матадор во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© REUTERS / Vincent West
В бегах участвуют 6 быков весом примерно в 3,5 тонны с острыми как ножи рогами. Средний возраст участников по статистике составляет 28 лет.
© AP Photo / Andres KudackiЗабег на 849 метров до арены, где проводятся бои с быками, длится в общей сложности 2-3 минуты.Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© AP Photo / Andres Kudacki
Забег на 849 метров до арены, где проводятся бои с быками, длится в общей сложности 2-3 минуты.
© AFP 2017 / Cesar MansoНекоторые участники во время забега держат свернутую газету, если бегущий чувствует, что бык настигает его, он бросает газету перед быком, чтобы на время отвлечь быка и ускользнуть от него.Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© AFP 2017 / Cesar Manso
Некоторые участники во время забега держат свернутую газету, если бегущий чувствует, что бык настигает его, он бросает газету перед быком, чтобы на время отвлечь быка и ускользнуть от него.
© AFP 2017 / Miguel RiopaУчастники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© AFP 2017 / Miguel Riopa
Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания.
© REUTERS / Susana VeraКаждый забег заканчивается на арене, после того как 6 быков делают последний круг их загоняют в стойла.Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© REUTERS / Susana Vera
Каждый забег заканчивается на арене, после того как 6 быков делают последний круг их загоняют в стойла.
© REUTERS / Eloy Alonso Ранним вечером начинается коррида.Испанский матадор во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© REUTERS / Eloy Alonso
Ранним вечером начинается коррида.
© AP Photo / Alvaro BarrientosЗабег с быком на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Забег с быком на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.
© REUTERS / Susana VeraФестиваль начинается ровно в 12:00 6 июля на площади перед ратушей. С балкона здания мэрии запускают ракету, возвещающую начало праздника.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© REUTERS / Susana Vera
Фестиваль начинается ровно в 12:00 6 июля на площади перед ратушей. С балкона здания мэрии запускают ракету, возвещающую начало праздника.
© AP Photo / Andres KudackiФестиваль Сан-Фермин в Памплоне, Испания.Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© AP Photo / Andres Kudacki
Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, Испания.
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaКоррида во время фестиваля в Памплоне имеет свои особенности. После каждого третьего убитого быка зрители делают перерыв на пиршество. После 19:00 начинается массовый пикник, едят и пьют не сходя с места, поэтому происходящее на арене становится второстепенным. В связи с этим матадоры не очень любят выступать на корриде в Памплоне.Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Коррида во время фестиваля в Памплоне имеет свои особенности. После каждого третьего убитого быка зрители делают перерыв на пиршество. После 19:00 начинается массовый пикник, едят и пьют не сходя с места, поэтому происходящее на арене становится второстепенным. В связи с этим матадоры не очень любят выступать на корриде в Памплоне.
© REUTERS / Eloy Alonso6 июля весь день жители и гости Памплоны гуляют, пьют шампанское, обливаются водой, обсыпают друг друга мукой, бросают сырые яйца.Участники фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© REUTERS / Eloy Alonso
6 июля весь день жители и гости Памплоны гуляют, пьют шампанское, обливаются водой, обсыпают друг друга мукой, бросают сырые яйца.
© AFP 2017 / Ander GilleneaЗабег с быком на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© AFP 2017 / Ander Gillenea
Забег с быком на фестивале Сан-Фермин в Памплоне.
© REUTERS / Susana VeraВо время фестиваля дежурят спасатели Красного креста готовые помочь раненым.Работники скорой помощи во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© REUTERS / Susana Vera
Во время фестиваля дежурят спасатели Красного креста готовые помочь раненым.
© REUTERS / Susana VeraСвятой Фермин родился в 272 году в Памплоне, умер в 303 г. в Амьене (Франция). Фермин проповедовал евангелие во времена Римской империи в Галлии. Мощи святого были перенесены в Памплону в 1186 году. Фестиваль святого Фермина празднуется начиная с 1591 года.Испанский матадор во время фестиваля Сан-Фермин в Памплоне, Испания
© REUTERS / Susana Vera
Святой Фермин родился в 272 году в Памплоне, умер в 303 г. в Амьене (Франция). Фермин проповедовал евангелие во времена Римской империи в Галлии. Мощи святого были перенесены в Памплону в 1186 году. Фестиваль святого Фермина празднуется начиная с 1591 года.
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В этом году активисты собрали 150 тысяч подписей с требованием "прекратить издевательства над быками". Обращение будет передано в мэрию Памплоны.

© РИА Новости / Елена ШестернинаПамятник в честь "энсьеррос" в Памплоне
© РИА Новости / Елена Шестернина
Памятник в честь "энсьеррос" в Памплоне

Городские власти, впрочем, вряд ли к этим обращениям прислушаются. "Памплону знают во всем мире именно благодаря этому празднику. В прошлом году в нем приняли участие 1,5 миллиона человек, при том что в Наварре 200 тысяч жителей. Мы весь год работали над подготовкой Сан-Фермина", — рассказал на встрече с журналистами в Мадриде мэр Наварры Хосеба Асирон.

Участник фестиваля в Испании. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Убить традицию или убить быка: праздник в Испании сопровождался потасовками
Мэрия сейчас озабочена вовсе не судьбой быков, а ростом преступности в эти дни, в первую очередь случаев изнасилований и сексуальных домогательств. В прошлом году пятеро молодых людей, приехавших из Севильи, совершили групповое изнасилование туристки из Мадрида. Они сняли происходящее на видео и даже распространили его в социальных сетях. Власти Памплоны призывают всех женщин, которые подвергаются каким-либо нежелательным действиям сексуального характера со стороны пьяных туристов, не бояться заявлять в полицию. "Памплона свободна от нападений сексуального характера" — большие красные стилизованные руки с этой фразой на испанском и баскском языках расставлены по всему городу.

© РИА Новости / Елена ШестернинаБюст Эрнеста Хемингуэя перед ареной для боя быков в Памплоне
© РИА Новости / Елена Шестернина
Бюст Эрнеста Хемингуэя перед ареной для боя быков в Памплоне

"Сан-Фермин – это девять дней гостеприимства, радости, это праздник для людей всех возрастов и всех национальностей. Сексуальные нападения наносят огромный ущерб имиджу праздника", — заявила генеральный директор департамента по туризму правительства Наварры Майтена Эскутари.

Испанский матадор. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Тысячи человек провели в Мадриде акцию против жестокого обращения с быками
История Сан-Фермина насчитывает уже восемь столетий и, по словам мэра, делится на "до" и "после" публикации романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце" ("Фиеста") в 1926 году, сделавшего Памплону знаменитой на весь мир. Сам писатель, впервые побывав на Сан-Фермине в 1923 году, неоднократно сюда возвращался. В его честь перед ареной для боя быков установили бюст. Позолоченный Хемингуэй во весь рост с початой бутылкой вина стоит за барной стойкой его любимого кафе "Ирунья".

© РИА Новости / Елена ШестернинаСтатуя Эрнеста Хемингуэя в кафе кафе "Ирунья"
© РИА Новости / Елена Шестернина
Статуя Эрнеста Хемингуэя в кафе кафе "Ирунья"

Готовятся к празднику и медики: ни одно празднование Сан-Фермина не обходится без пострадавших. Туристы, часто иностранные, не имеющие никакого опыта забегов с быками, зачастую оказываются в больницах. Иногда травмы, нанесенные быками, оказываются смертельными. С 1910 года погибли 16 человек. Последний смертельный случай произошел в 2009 году.

Коррида в Барселоне
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Единство Испании спасает коррида? Удивительные итоги опросов
6 июля ровно в 12.00 по местному времени (13.00 мск) с балкона мэрии Памплоны запустят сигнальную ракету (чупинасо). На небольшой площади перед этим зданием, построенным еще в XVI веке, и на соседних улицах соберутся тысячи людей, которые во время пуска ракеты поднимут вверх красные платки и повяжут их на шеи. Миллионы испанцев будут следить за началом праздника в прямом эфире: запуск ракеты транслируют по общенациональному телевидению. С криков на испанском и баскском Viva San Fermín! Gora San Fermín!" ("Да здравствует Сан-Фермин!") и начнется праздник, который продлится до 14 июля. А на следующий день ровно в восемь утра (9:00 мск) состоится первый забег по улицам – 12 быков под крики толпы пробегут 875 метров по узким улочкам. Заградительные барьеры уже расставлены.
Опасные забавы: фестиваль Сан-Фермин в Испании
© REUTERS / Susana VeraКаждый год на праздники в Памплону приезжают до миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира.Участники фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© REUTERS / Susana Vera
Каждый год на праздники в Памплону приезжают до миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира.
© REUTERS / Eloy AlonsoИспанский тореадор Альберто Агилар принимает участие в фестивале Сан-Фермин в Испании.Испанский тореадор Альберто Агилар принимает участие в фестивале Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© REUTERS / Eloy Alonso
Испанский тореадор Альберто Агилар принимает участие в фестивале Сан-Фермин в Испании.
© AFP 2017 / Pedro ArmestreВ дни проведения торжественных мероприятий улицы города заполнены людьми.Зрители наблюдают за участниками фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© AFP 2017 / Pedro Armestre
В дни проведения торжественных мероприятий улицы города заполнены людьми.
© REUTERS / Susana VeraТоржества в Памплоне длятся ровно 204 часа – восемь с половиной дней.Участники фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© REUTERS / Susana Vera
Торжества в Памплоне длятся ровно 204 часа – восемь с половиной дней.
© REUTERS / Vincent WestМэрия Памплоны организовала в общей сложности 410 различных мероприятий.Рекортадор во время фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© REUTERS / Vincent West
Мэрия Памплоны организовала в общей сложности 410 различных мероприятий.
© REUTERS / Vincent WestСан-Фермин не обходится без традиционного испанского напитка – сангрии.Участницы фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© REUTERS / Vincent West
Сан-Фермин не обходится без традиционного испанского напитка – сангрии.
© REUTERS / Susana VeraПомимо традиционных забегов быков в городе проходят праздничные концерты, шоу, выставки, танцы, спектакли и шествия.Участники фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© REUTERS / Susana Vera
Помимо традиционных забегов быков в городе проходят праздничные концерты, шоу, выставки, танцы, спектакли и шествия.
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВ этом году проведение Сан-Фермина обходится городскому бюджету почти в 2 миллиона евро.Участник фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
В этом году проведение Сан-Фермина обходится городскому бюджету почти в 2 миллиона евро.
© AFP 2017 / Pedro ArmestreКроме того, мероприятия организуют также общественные организации и ассоциации.Участники фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© AFP 2017 / Pedro Armestre
Кроме того, мероприятия организуют также общественные организации и ассоциации.
© REUTERS / Eloy AlonsoИспанский тореадор Франциско Марко принимает участие в фестивале Сан-Фермин в Испании.Испанский тореадор Франциско Марко принимает участие в фестивале Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© REUTERS / Eloy Alonso
Испанский тореадор Франциско Марко принимает участие в фестивале Сан-Фермин в Испании.
© AFP 2017 / Ander GilleneaСан-Фермин жители Памплоны отмечают уже восемь веков.Участники фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© AFP 2017 / Ander Gillenea
Сан-Фермин жители Памплоны отмечают уже восемь веков.
© REUTERS / Susana VeraИспанские тореадоры на фестивале Сан-Фермин в Испании.Испанские тореадоры наблюдают за умирающим быком во время фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© REUTERS / Susana Vera
Испанские тореадоры на фестивале Сан-Фермин в Испании.
© AP Photo / Alvaro BarrientosЗнаменитые на весь мир забеги быков по улицам города длятся всего несколько минут. Однако они довольно часто приводят к человеческим жертвам.Участники фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© AP Photo / Alvaro Barrientos
Знаменитые на весь мир забеги быков по улицам города длятся всего несколько минут. Однако они довольно часто приводят к человеческим жертвам.
© REUTERS / Eloy AlonsoПара обнимается во время фестиваля Сан-Фермин в Испании.Пара обнимается во время фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© REUTERS / Eloy Alonso
Пара обнимается во время фестиваля Сан-Фермин в Испании.
© AFP 2017 / Ander GilleneaВ результате забегов быков в испанской Памплоне в этом году получили травмы несколько десятков человек. В прошлом году во время забегов быков погибли семь человек.Участники фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© AFP 2017 / Ander Gillenea
В результате забегов быков в испанской Памплоне в этом году получили травмы несколько десятков человек. В прошлом году во время забегов быков погибли семь человек.
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaС 1922 года, когда по улицам Памплоны впервые прошли забеги быков, погибли 16 человек.Участник фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
С 1922 года, когда по улицам Памплоны впервые прошли забеги быков, погибли 16 человек.
© REUTERS / Susana VeraГород Памплона прославился на весь мир после публикации романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце". Впервые побывав на празднике Сан-Фермин в 1923 году, знаменитый писатель регулярно посещал его до 1959 года.Люди несут металлического горящего быка во время фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© REUTERS / Susana Vera
Город Памплона прославился на весь мир после публикации романа Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце". Впервые побывав на празднике Сан-Фермин в 1923 году, знаменитый писатель регулярно посещал его до 1959 года.
© REUTERS / Susana VeraВ прошлом году во время забегов быков в разных испанских городах погибли 12 человек.Участники фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© REUTERS / Susana Vera
В прошлом году во время забегов быков в разных испанских городах погибли 12 человек.
© REUTERS / Eloy AlonsoОдна из традиций фестиваля Сан-Фермин - обливание водой.Участники фестиваля Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© REUTERS / Eloy Alonso
Одна из традиций фестиваля Сан-Фермин - обливание водой.
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaС 2000 года от подобных забегов пострадали 74 человека.Испанский матадор Эухенио де Мора принимает участие в фестивале Сан-Фермин в Испании. 2016 год
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
С 2000 года от подобных забегов пострадали 74 человека.
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