В Баку заявили о гибели двух гражданских лиц при обстреле в Карабахе

БАКУ, 4 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. В результате обстрела населённых пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе скончались двое гражданских лиц, число раненых уточняется, сообщает во вторник минобороны Азербайджана.

Ранее военное ведомство Азербайджана сообщило об обстреле армянской стороной населённых пунктов вблизи села Алханлы Физулинского района.

"В результате артиллерийского обстрела армянской стороной села погибли двое сельчан. Число раненых уточняется", — заявили в военном ведомстве.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.