Баку заявил об отстреле населённых пунктов в Карабахе, есть убитые

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (438)

БАКУ, 4 ибо-РИА Новости, Вугар Гасанов. Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть убитые и раненые, сообщает во вторник пресс-служба минобороны Азербайджана.

"На данный момент ведётся обстрел населённых пунктов вблизи села Алханлы Физулинского района. Обстрел ведётся из артиллерийских установок. Есть убитые и раненые среди сельчан",- заявили в минобороны.

Как сообщили в военном ведомстве, ВС Азербайджана предпринимают ответные меры.

Комментарием армянской стороны, а также представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики РИА Новости пока не располагает.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>



