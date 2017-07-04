Испытание ракеты в КНДР не изменило позицию Сеула по диалогу с Пхеньяном

ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Испытание в КНДР межконтинентальной баллистической ракеты не повлияло на позицию властей Южной Кореи, направленную на развитие диалога с Пхеньяном параллельно с действием санкций, передало во вторник информационное агентство Рёнхап.

"Основная позиция насчет диалога с Севером в условиях максимальных санкций остается неизменной", — приводит агентство заявление президентской администрации в Южной Корее.

Ранее во вторник правительство этой страны осудило пуск в КНДР межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", способной, по оценке военных экспертов, достичь основной территории США.

Ракета была испытана в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем. Она пролетела в восточном направлении и упала в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.