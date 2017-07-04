ТОКИО, 4 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея провела пуск баллистической ракеты из провинции Пхёнан-Пукто в 9.40 (03.40 мск), сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Во вторник в 9.40 (3.40 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

По данным агентства, служба безопасности на море призвала соблюдать осторожность и информировать местные подразделения в случае обнаружения на поверхности воды крупных предметов, которые могут быть обломками ракеты.

До этого КНДР проводила пуск баллистической ракеты из этого района 14 мая. Тогда высота полета ракеты "Хвансон-12" составила 2111 километров, дальность полета 787 километров. Высота в 2000 километров была достигнута впервые.

На следующий день Северная Корея подтвердила предположения японских и южнокорейских военных о том, что ракета летела по навесной траектории — когда изначально пуск проводится почти вертикально. Таким образом удается сократить расстояние от места пуска до точки падения, так как, по расчетам военных, если бы выпущенная 14 мая ракета летала по обычной траектории, она пролетела бы около 4000 километров и могла бы достигнуть Гуама или Гавайских островов.