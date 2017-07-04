Трамп прокомментировал северокорейский ракетный пуск

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Южная Корея, Япония и Китай не будут дальше мириться с испытаниями КНДР.

"КНДР только что запустила еще одну ракету. Этому парню больше нечем заняться в этой жизни? Сложно поверить, что Южная Корея и Япония будут с этим мириться дальше. Вероятно, Китай предпримет жесткий шаг и положит конец этой глупости раз и навсегда ", — написал Трамп в микроблоге Twitter.

Во вторник в 09.39 (03.39 мск) КНДР провела пуск баллистической ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Сведений об ущербе, причиненном японским воздушным или морским судам, пока нет. Япония назвала пуск нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и заявила протест.