В Турции заявили, что переговоры Эрдогана и Шойгу прошли в позитивном ключе

АНКАРА, 3 июл — РИА Новости, Алена Палажченко. Переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана и министр обороны РФ Сергея Шойгу в минувшее воскресенье в Стамбуле прошли в позитивном ключе, Анкара передала Москве свою озабоченность в связи с активностью сил самообороны сирийских курдов в регионе Африн на севере Сирии, заявил в понедельник вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

"Группы, которые окопались в Сирии и получают политическую и военную помощь извне, представляют для Турции угрозу ее национальной безопасности. Турция очень чувствительно относится к этой теме, особенно относительно Африна, где есть террористические силы, и российская сторона, как и американская, это знает. Во время визита российского министра мы еще раз передали ему свою озабоченность. Переговоры (с Шойгу) прошли позитивно", — заявил Куртулмуш на пресс-конференции в Анкаре.

По словам вице-премьера, поскольку в Африне находятся российские военные, вопрос становится особенно чувствительным, и российская сторона заявила, что уважает позицию Турции.

"Наше общение с Россией и Ираном в формате встреч в Астане как трех стран-гарантов продолжается, и скоро начнется очередное заседание в Астане. Так что мы видим, что российская сторона очень хорошо понимает, что значит озабоченность Турции насчет Африна", — добавил Куртулмуш.