Ушаков: по итогам визита Си Цзиньпина ожидается подписание 40 документов

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Подписание 40 двусторонних документов ожидается по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина 4 июля, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Поскольку к этому визиту обе стороны тщательно и довольно долго готовились, всего в пакете документов, которые будут подписаны, насчитывается 40 двусторонних документов", — сказал Ушаков.

Он добавил, что по итогам визита китайского лидера стороны также подпишут совместное заявление о дальнейшем углублении отношений, всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии, о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах, а также утвердят план действий по реализации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.

Ранее помощник министра иностранных дел Китая Ли Хуэйлай сообщил, что во время визита Си Цзиньпина Россия и Китай подпишут более десятка межправительственных соглашений о сотрудничестве в сфере торговли, энергетики, инвестиций, образования, СМИ, а компании двух стран заключат несколько десятков контрактов на сумму более 10 миллиардов долларов.