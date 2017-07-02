В Британии 181 дом не соответствует требованиям пожарной безопасности

Пожар в многоэтажном жилом доме на западе Лондона

Пожар в многоэтажном жилом доме на западе Лондона

ЛОНДОН, 2 июл — РИА Новости, Мария Табак. Требованиям пожарной безопасности не соответствует 181 высотный жилой дом в 51 округе страны, говорится в сообщении министерства по делам местных общин и самоуправления.

После пожара в лондонском 24-этажном жилом доме Grenfell Tower, унесшего жизни по меньшей мере 79 человек, британские власти проводят проверку на противопожарную безопасность в отношении 600 высотных жилых домов.

Ранее сообщалось о 120 домах, облицовка которых не является огнеупорной.

Скотланд-Ярд сообщил, что пожар в Grenfell Tower начался из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Также стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.