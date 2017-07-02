Замминистра обороны России встретился с замглавы МИД Ирана

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и замглавы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари в ходе встречи в Тегеране обсудили процесс переговоров в Астане по сирийскому урегулированию, передает агентство Mehr.

Очередной раунд обсуждений в Астане пройдет 4-5 июля.

По данным агентства, Фомин прибыл в Тегеран в субботу для проведения переговоров с иранскими чиновниками о процессе переговоров в Астане.

Фомин и Ансари обсудили последние документы, которые обсуждают в Астане Россия, Иран и Турция — страны-гаранты перемирия в Сирии. Стороны также рассмотрели необходимые меры, которые должны быть приняты по итогам нового раунда переговоров.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.