СМИ рассказали, почему Мэй может отказаться от переговоров по Brexit

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Окружение британского премьера Терезы Мэй предупредило деловые круги страны о возможности отказа от переговоров по Brexit в этом году из-за разногласий по "счету за выход из Евросоюза", сообщает издание Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве.
Издание добавляет, что в ходе встречи представитель правительства предупредил британских бизнесменов, что несмотря на отсутствие окончательного решения о выходе из переговоров по Brexit, такой вариант возможен.
Как сообщается, встреча с деловыми кругами Британии состоялась в прошлом месяце сразу после выборов. Человек, проводивший беседу, оставил свою должность в результате произошедших перестановок в правительстве. Целью переговоров была попытка ограничить негативную реакцию рынков в случае, если переговоры по сумме выплат Евросоюзу будут тяжелыми.
Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания до Brexit должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. По информации СМИ эта сумма может составить от 60 до 100 миллиардов евро. Между тем официально "счет за выход из ЕС" Великобритании пока не предъявляли.