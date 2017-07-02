Эрдоган обвинил Народно-республиканскую партию в связях с террористами

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил главную оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП) в связях с терроризмом, сообщает агентство Anadolu.

"Если вы организуете марш для террористов и их сторонников…, вы никого не убедите в том, что вашей целью является справедливость", — цитирует агентство заявление Эрдогана.

15 июня НРП начала марш протеста против приговора депутату от партии Энису Бербероглу из Анкары до Стамбула. Марш должен завершиться 9 июля у стамбульской тюрьмы, где отбывает заключение Бербероглу, поясняет агентство.

Депутат был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Он был арестован сразу же после вынесения судебного решения и отправлен в стамбульскую тюрьму в районе Малтепе.

Инцидент с грузовиками произошел в провинции Адана в январе 2014 года, когда военнослужащие досмотрели грузовики, принадлежавшие MIT и направлявшиеся к турецко-сирийской границе. Газета Cumhuriyet опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков. На фото- и видеоматериалах видны ящики с артиллерийскими снарядами, минами и другими боеприпасами. По версии турецких властей, грузовики везли "логистическую и гуманитарную помощь" сирийским туркменам. По делу о досмотре грузовиков были арестованы 17 турецких военных, а также бывший начальник жандармерии провинции Адана и четыре прокурора, в том числе бывший главный прокурор Аданы.