НАТО назвала верным свое решение прекратить боевую операцию в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не считает неверным свое решение перейти от боевой миссии в Афганистане к тренировочной, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Решение о завершении боевой операции НАТО и переходе к тренировочной миссии не было неверным", — сказал Столтенберг журналистам.

Он отметил, что "лучше дать возможность местным вооруженным силам стабилизировать страну, чем выполнять их работу силами НАТО".

"Мы сейчас нацелены не на возвращение к боевой операции, а на укрепление существующей миссии по обучению, консультированию и поддержке", — заявил генсек.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности в Афганистане (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и международной террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". В том же году в Афганистане усилили свое влияние боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые озвучили планы сформировать в стране плацдарм для будущей дестабилизации региона и вступили в прямое противостояние с "Талибаном". В апреле 2017 года исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что террористы из "Исламского государства" активно перемещаются из Сирии и Ирака в Афганистан.