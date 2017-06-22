Трамп встретится с Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Гамбурге

ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге, сообщает телеканал CGTN (CCTV) со ссылкой на заявление министерства иностранных дел КНР.

"Председатель КНР Си Цзиньпин и его американский коллега Дональд Трамп встрется на предстоящем в июле саммите G20 в Гамбурге", — говорится в сообщении телеканала, который отмечает, что заявление последовало за состоявшимся в среду в Вашингтоне первом раундом китайско-американского диалога по вопросам внешней политики и безопасности.