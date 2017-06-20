Намордник для Бешеного Пса: коалиция США в Сирии начинает сворачиваться

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Министерство обороны Австралии заявило о приостановке авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии "в качестве мер предосторожности" после вчерашнего заявления российского Минобороны: "В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей".передислокация самолетов коалиции говорят о смятении и тревоге в коалиции США. Вероятно, не все американские союзники готовы разделить сирийский энтузиазм министра обороны США Джеймса Мэттиса, находясь в прицеле ВКС России, рискуя жизнью за углеводородные интересы Вашингтона.
В коалиции заявили сегодня о важности прикрытия своих сил системами ПВО (заметим, совершенно бесполезными в борьбе с террористами ИГ*). И эта обеспокоенность убеждает: под видом борьбы с терроризмом иностранные войска в Сирии ведут необъявленную войну с законным правительством страны и сирийскими союзниками.
Игра без правил
Полеты коалиции над Сирией (к востоку и к западу от Евфрата) абсолютно нелегитимны, и американцы атаковали истребитель-бомбардировщик Су-22 в ходе подавления сирийским летчиком позиций ИГ*. Вмешательство Пентагона в боевые действия против сирийской армии становится систематическим и нетерпимым. Очевидно, в последнем случае Вашингтон стремился помочь своим наемникам взять Ракку (и помешать правительственным войскам Сирии освободить Дейр-эз-Зор).
От подобных инцидентов есть вполне легитимное лекарство — ЗРК С-300. Когда американский летчик услышит непрерывный сигнал системы оповещения о захвате его истребителя системой ПВО, он хорошо подумает, стоит ли атаковать кого-либо в Сирии. Потому что сразу после авиаудара по самолету отработают тяжелые зенитные ракеты (единственный способ выжить при этом — катапультирование и плен).
Сложное пространство
Союзный для ВКС России сирийский Су-22 стал первым самолетом, сбитым ВВС США со времен кампании в Косово в 1999 году. Как объяснить осознанное движение американцев к прямой конфронтации при очевидном прогрессе внутрисирийской деэскалации?
Влиятельная британская газета The Guardian отмечает, что опасность боестолкновений в Сирии между США и Россией возросла после решения президента США Дональда Трампа о значительном расширении самостоятельности и полномочий Пентагона на Ближнем Востоке. Уже понятно, к чему может привести такая "свобода". The Guardian резюмирует: "Истребители США в Сирии — потенциальная мишень для России".
*Террористическая организация, запрещенная в России.