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В мире

Намордник для Бешеного Пса: коалиция США в Сирии начинает сворачиваться

Сюжет:
Атака коалиции США на сирийский Су-22 (38)
18:5520.06.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСамолет Су-22 сирийских ВВССамолет Су-22 сирийских ВВС
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Министерство обороны Австралии заявило о приостановке авиаударов по позициям террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии "в качестве мер предосторожности" после вчерашнего заявления российского Минобороны: "В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей".

Освобожденный пригород сирийского города Ракка. 13 июня 2017
© Sputnik / Мохаммед Мааруф
Австралия приостанавливает нанесение авиаударов по позициям ИГ* в Сирии
Австралийское заявление, распространенное через два дня после атаки американского истребителя на сирийский Су-22, а также внеплановая передислокация самолетов коалиции говорят о смятении и тревоге в коалиции США. Вероятно, не все американские союзники готовы разделить сирийский энтузиазм министра обороны США Джеймса Мэттиса, находясь в прицеле ВКС России, рискуя жизнью за углеводородные интересы Вашингтона.

В коалиции заявили сегодня о важности прикрытия своих сил системами ПВО (заметим, совершенно бесполезными в борьбе с террористами ИГ*). И эта обеспокоенность убеждает: под видом борьбы с терроризмом иностранные войска в Сирии ведут необъявленную войну с законным правительством страны и сирийскими союзниками.

Война с терроризмом
© Инфографика
Хроника борьбы с терроризмом в Сирии

Игра без правил

Самолет Су-30 ВКС России в Сирии. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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Обстрел позиций ИГ* в Дейр-эз-Зоре
После прекращения действия меморандума о взаимодействии ВКС России и ВВС США вновь оказались на грани прямого противостояния. Относительно небольшая территория Сирии (площадь 185 тысяч квадратных километров — сопоставима со Свердловской областью) чрезвычайно насыщена вооруженными формированиями, в небе страны тесно боевым самолетам десятков стран. Очевидно, добровольно-принудительное упрощение (по примеру Австралии) этого сложного пространства было бы целесообразным и своевременным. Иначе сокращение зоны боевых действий неизбежно приведет к столкновению союзников Сирии и коалиции США.

Полеты коалиции над Сирией (к востоку и к западу от Евфрата) абсолютно нелегитимны, и американцы атаковали истребитель-бомбардировщик Су-22 в ходе подавления сирийским летчиком позиций ИГ*. Вмешательство Пентагона в боевые действия против сирийской армии становится систематическим и нетерпимым. Очевидно, в последнем случае Вашингтон стремился помочь своим наемникам взять Ракку (и помешать правительственным войскам Сирии освободить Дейр-эз-Зор).

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОбстрел позиций ИГ (организация запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Обстрел позиций ИГ (организация запрещена в РФ) в Дейр-эз-Зоре

От подобных инцидентов есть вполне легитимное лекарство — ЗРК С-300. Когда американский летчик услышит непрерывный сигнал системы оповещения о захвате его истребителя системой ПВО, он хорошо подумает, стоит ли атаковать кого-либо в Сирии. Потому что сразу после авиаудара по самолету отработают тяжелые зенитные ракеты (единственный способ выжить при этом — катапультирование и плен).

Встреча по Сирии в Астане. Архивное фото
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Встреча по Сирии пройдет в Астане 10 июля, заявил Лавров
В Пентагоне давно изучают возможности ВКС, и все же недооценивают военный потенциал России. Отсюда — ошибочные решения. Американская логика незатейлива: Москва не посмеет реагировать на авиаудары США в Сирии, поскольку силы слишком неравны. Однако большая часть сирийской территории освобождена от террористов благодаря усилиям преимущественно российской группировки ВКС, и именно Москва последовательно реализует сценарий перехода к политическому решению конфликта: 10 июля в Астане состоится очередной раунд мирных переговоров. На этом фоне перечеркивание американцами всех "правил игры" выглядит совершенно нетерпимым.

Сложное пространство

Союзный для ВКС России сирийский Су-22 стал первым самолетом, сбитым ВВС США со времен кампании в Косово в 1999 году. Как объяснить осознанное движение американцев к прямой конфронтации при очевидном прогрессе внутрисирийской деэскалации?

© AFP 2017 / Omar Haj KadourОбломки сбитого под Алеппо самолета сирийских ВВС
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Обломки сбитого под Алеппо самолета сирийских ВВС

Влиятельная британская газета The Guardian отмечает, что опасность боестолкновений в Сирии между США и Россией возросла после решения президента США Дональда Трампа о значительном расширении самостоятельности и полномочий Пентагона на Ближнем Востоке. Уже понятно, к чему может привести такая "свобода". The Guardian резюмирует: "Истребители США в Сирии — потенциальная мишень для России".

Американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18E Super Hornet рядом с Сирией
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Ryan U. Kledzik
В ООН заявили о риске эскалации конфликта в Сирии в связи со сбитым Су-22
Сумеет ли Трамп вовремя остановить своего Бешеного Пса — Мэттиса? С учетом сложных взаимоотношений американского президента с конгрессом и разведывательным сообществом возможны варианты. Самые дальновидные союзники США уже ищут формулировки для политкорректного выхода из сирийской кампании, ведь бомбить почти беззащитных сирийцев и противостоять в современном бою Воздушно-космическим силам России — не одно и то же.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
conaru
С каких пор террористов называют наемниками, то что США исключительные нужно использовать против них самих, исключить Америку с земли, остаётся только дождаться когда сие чудо произойдет.
19:03
20.06.2017
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