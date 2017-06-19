Коалиция во главе с США решила передислоцировать свои самолеты в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Возглавляемая США коалиция после ряда инцидентов решила передислоцировать свои самолетов в Сирии, заявил РИА Новости представитель коалиции.

"В результате недавних столкновений, в том числе с силами, поддерживаемыми сирийским режимом и российскими вооруженными силами, мы благоразумно приняли меры, чтобы изменить местоположение самолетов в Сирии и продолжать бороться с ИГ*, обеспечивая безопасность наших экипажей", — заявил он.

Накануне международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки.

В Дамаске заявили, что истребитель участвовал в операции против группировки "Исламское государство"*, и обвинили коалицию в координации ударов с боевиками.

После этого Минобороны заявило, что все самолеты коалиции в районах действия ВКС будут сопровождать российские ПВО.Ведомство также с 19 июня прекратило сотрудничество с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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