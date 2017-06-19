Коалиция во главе с США решила передислоцировать свои самолеты в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Возглавляемая США коалиция после ряда инцидентов решила передислоцировать свои самолетов в Сирии, заявил РИА Новости представитель коалиции.
Накануне международная коалиция под руководством США сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки.
После этого Минобороны заявило, что все самолеты коалиции в районах действия ВКС будут сопровождать российские ПВО.Ведомство также с 19 июня прекратило сотрудничество с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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