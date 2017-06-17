Си Цзиньпин назвал Гельмута Коля "старым другом" Китая

ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и федеральному канцлеру Ангеле Меркель телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной Гельмута Коля.

Председатель КНР в телеграмме назвал Коля "старым другом" всего китайского народа и отметил его колоссальный вклад в объединение Германии и в европейскую интеграцию, передает телеканал CGTN.

Си Цзиньпин также подчеркнул важную роль Гельмута Коля в укреплении отношений двух стран, а также в развитии китайско-европейского диалога и сотрудничества.

Телеграмму с соболезнованиями немецкой стороне направил также премьер-министр Китая Ли Кэцян, отметив, что китайский народ никогда не забудет весомый вклад Коля в развитие сотрудничества КНР и Германии.

Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Его называли "отцом объединения Германии", "канцлером единства". Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания "холодной войны". Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.