Путин прокомментировал возможность изменения отношений с США при Трампе

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Надежда на улучшение отношений России и США при президенте Дональде Трампе остается, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Стоун спросил, надеется ли Путин на улучшение отношений при Трампе. "Надежда есть всегда, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище", — ответил президент России.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, выходит с понедельника на канале Showtime. Первый канал ранее подтвердил, что приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.

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