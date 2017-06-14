МИД призвал ООН добиваться от Киева соблюдения прав человека на Украине

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Москве надеются, что ООН будет добиваться от Киева соблюдения прав человека на Украине и выполнения Минских соглашений, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник был опубликован доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине. Его составители, в частности, отметили продолжение нарушений прав человека со стороны Киева. Негативную реакцию вызывает у правозащитников и существование линии соприкосновения в Донбассе, которая "ежедневно ограничивает право на свободу передвижения". ООН также отметила отсутствие прогресса в расследовании резонансных дел, в том числе трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и во время беспорядков на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве.

"Убеждены, что перед ООН и правозащитным сообществом стоит задача добиться от Киева неукоснительного соблюдения международных правозащитных обязательств и норм международного гуманитарного права, а также добросовестного выполнения Минских договоренностей, что призвано способствовать достижению устойчивого мира в этой стране", — говорится в комментарии МИД РФ по поводу этого доклада.

Министерство поддержало призыв наблюдательной миссии к сторонам в конфликте четко выполнять соглашение о прекращении огня.

"Разделяем обеспокоенность ооновцев непрекращающимся обстрелом объектов гражданской инфраструктуры, в частности, систем водоснабжения и подачи электроэнергии, школ и больниц, что идет вразрез с международными обязательствами Киева по защите гражданских лиц", — отмечает МИД РФ.

"Крайнюю озабоченность вызывают данные наблюдательной миссии о новых случаях незаконного или произвольного лишения свободы, насильственных исчезновений, систематического использования СБУ пыток для получения признательных показаний от задержанных по подозрению в причастности к конфликту в Донбассе. Согласны с ООН, что отсутствие должного расследования украинскими властями упомянутых преступлений способствует распространению безнаказанности в стране в целом", — добавили в ведомстве.

В то же время МИД РФ подчеркнул, что часть доклада ООН носит политически ангажированный характер.

"Ряд разделов документа представляют собой попытку выгородить власти в Киеве, затушевать совершаемые ими преступления против собственного народа. Хотели бы также напомнить, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в ооновский доклад по Украине неправомерна", — говорится в комментарии.