Путин прокомментировал действия Саакашвили в 2008 году

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году вряд ли бы решился на провокацию с нападением на Южную Осетию, если бы за ним никто не стоял, считает президент РФ Владимир Путин.

"У меня нет 100% уверенности, что его кто-то спровоцировал, кто-то подталкивал, стоял у него за спиной. Но мне кажется, он никогда не решился бы самостоятельно на эту провокацию. Я так думаю. И во всяком случае его точно никто не останавливал", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Президент отметил, что в России удивились, "когда действия Саакашвили не только были поддержаны, а (западные СМИ) фактически все перевернули с ног на голову, стараясь это представить так, что это Россия напала на Грузию".

"Я потом не поверил своим ушам и глазам, когда увидел, что западные СМИ обвиняют в этом нападении Россию. И главное, что в это миллионы людей поверили. Ведь господин Саакашвили публично заявил о том, что он отдал приказ войскам начать эту акцию", — подчеркнул российский лидер.

В ночь на 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.