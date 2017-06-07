Суд в Алма-Ате приговорил экс-банкира Аблязова к 20 годам лишения свободы

АЛМА-АТА, 7 июн — РИА Новости. Специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам в пятницу признал бывшего главу совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка и приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент РИА Новости.

"Признать Аблязова Мухтара Кабуловича виновным (…) и окончательно назначить к отбытию 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — зачитал приговор судья Мартпек Какимжанов.

Как сообщалось, Аблязов, много лет проживающий за рубежом, в суд ранее не явился, в связи с чем судебное разбирательство проходило в его отсутствие. На скамье подсудимых находились три бывших топ-менеджера БТА Банка: председатель правления Садуакас Мамеш, первый зампредседателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков.

Главное судебное разбирательство по делу Аблязова началось в этом суде 3 апреля. Аблязов подозревался в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. По данным Национального бюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.

По версии обвинения, которую поддержал суд, Аблязов создал организованное преступное сообщество, целью которого являлось хищение средств БТА Банка. Следствие и суд установили, что Аблязов и его сообщники искусственно увеличивали собственный капитал банка путем покупки акций банка подконтрольными Аблязову компаниями на средства, полученные у самого банка в виде незаконно выданных кредитов. Увеличение капитала банка, как полагает обвинение, создавало видимость успешности финансового института и способствовало привлечению средств инвесторов и депозиторов.

В декабре 2016 года государственный совет Франции (высшая административная инстанция) отменил решение премьера этой страны о выдаче Аблязова в Россию по экстрадиционному запросу РФ и освободил его из-под ареста. Деятельность Аблязова во главе казахстанского БТА Банка является предметом уголовного расследования в России, Казахстане и на Украине, однако выдачи Аблязова добиваются только Россия и Украина, так как у Астаны нет с Парижем соглашения об экстрадиции. Бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана и долгое время проживал в Великобритании, но был вынужден покинуть и эту страну.