Оппозиционный депутат, которую в Одессе облили зеленкой, может ослепнуть

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Наталия Королевская может потерять зрение после нападения на нее в Одессе, заявил во вторник сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

На минувшей неделе неизвестный в Одессе облил зеленкой депутата Рады от партии "Оппозиционный блок" Королевскую. Врачи диагностировали у нее ожог сетчатки глаза и частичную потерю зрения. В партии требуют найти и наказать виновных.

"Власть поощряет рост радикализма в государстве, что проявляется в захвате областных и местных советов, в дерзком наступлении на оппозицию, фактически терроре. Как пример, позорное нападение на женщину-депутата Наталью Королевскую на форуме "Женщины за Мир", которое произошло в Одессе. Она может реально потерять зрение. Как всегда виноватых нет, радикалам можно все", — приводятся слова Вилкула на сайте партии.

"Оппозиционный блок" требует расследовать нападение на Королевскую и "остановить давление на оппозицию".