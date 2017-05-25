На Украине оппозиции пригрозили расправой времен Гитлера

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Замглавы парламентской фракции "Народный фронт" Юрий Береза считает, что у оппозиции мало шансов вернутся к власти на Украине, при этом в случае подобных попыток он обещает устроить "Ночь длинных ножей".

"У нас есть боевой опыт, и эта революция закончилась большой кровью… Как только я почувствую, что мы теряем Украину, действия будут… У меня есть "план Б"… Гражданской войны не будет. Реванша не будет. Будет "Ночь длинных ножей" и все", — сказал Береза в эфире украинского телеканала " 5 канал " в ответ на вопрос о том, будет ли реванш оппозиции.

Береза является депутатом Рады от партии бывшего премьера Украины Арсения Яценюка, а также командиром полка специального назначения "Днепр-1". Против Березы в РФ возбуждены уголовные дела о военных преступлениях в Донбассе и за призывы к терроризму.

"Ночью длинных ножей" называют расправу Адольфа Гитлера над штурмовиками СА в июне 1934 года. Поводом для расправы послужила нелояльность штурмовиков во главе с Эрнстом Ремом и подозрения в подготовке путча. В документах Нюрнбергского трибунала в 1946 году указано, что в ходе "Ночи длинных ножей" гитлеровцами было уничтожено более тысячи соотечественников, при этом большинство являлись членами НСДАП.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила президента Януковича от власти, изменила конституцию и назначила президентские выборы, которые выиграл Петр Порошенко.