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В мире

"Комически-фальшивое расследование": экс-советник Трампа пугает конгресс

09:0006.06.2017
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкКартер ПейджКартер Пейдж
© РИА Новости / Антон Денисов
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США, расследующий "российское влияние" на президентскую кампанию 2016 года, во вторник, 6 июня, должен заслушать показания бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа — Картера Пейджа. По крайней мере, так сообщила телекомпания ABC News.

Картер Пэйдж. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пейдж назвал доказательства спецслужб о его работе на Россию “фальшивкой”

Неординарность ситуации в том, что Пейдж долго и неоднократно добивался своего вызова в спецкомитет, бомбардируя конгрессменов письмами: последнее 23-страничное послание, опубликованное на сайте телеканала Fox News, он отправил 22 мая.

"Я осторожно надеюсь на то, чтобы дать официальные показания перед вашим комитетом 6 июня", — написал тогда Пейдж. При этом заметил, что понимает необходимость закрытого характера таких слушаний, но все же настаивает, чтобы его показания и материалы, которые он намерен предоставить спецкомитету, были обнародованы.

Не желали слушать

Свое большое письмо Картер Пейдж отправил на имя двух конгрессменов, руководящих расследованием, — республиканца Майкла Конуэя и демократа Адама Шиффа. Через неделю, в последний день мая, президент США Дональд Трамп выразил возмущение тем, что спецкомитет никак не прореагировал на послание Пейджа. 

По мнению главы Белого дома, это было вызвано тем, что Пейдж открыто заявил о своем намерении опровергнуть все утверждения о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию и, в частности, дезавуировать утверждения, с которыми выступили на слушаниях в конгрессе бывший глава ЦРУ Джон Бреннан и бывший директор ФБР Джеймса Коми.

Бывший советник Трампа действительно неоднократно заявлял, что у прошлогодней президентской кампании не было никакой "российской подоплеки".

Картер Пейдж. Архивное фото
© AP Photo / Pavel Golovkin
Экс-советник штаба Трампа Пейдж признал, что встречался с Кисляком

"У меня лично нет никакой информации, чтобы российское правительство или кто-либо с ним связанный играл какую-либо роль в выборах в США в 2016 году. Кроме того, в ходе моих визитов в Москву в июле 2016 года и в декабре 2016 года никакие российские официальные лица или люди, связанные с российским правительством, не общались со мной таким образом, что можно было бы подумать, будто они намеревались негативно повлиять на выборы 2016 года, которыми жестоко манипулировала администрация Обамы", — написал Картер Пейдж в своем 23-страничном письме в спецкомитет. 

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКартер Пэйдж во время выступления в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 декабря 2016
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Картер Пэйдж во время выступления в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 декабря 2016

Ранее он также отправлял конгрессменам письмо, в котором заявлял о своем желании рассказать депутатам о том, какую роль играл в предвыборной кампании. Однако приглашения выступить в спецкомитете он тогда так и не получил.

"Под колпаком" у ФБР

Экс-советник Трампа давно пользуется усиленным вниманием американских спецслужб. Еще летом 2016 года ФБР получило ордер на прослушку Картера Пейджа — об этом сообщила The Washington Post. По данным издания, ФБР и Минюст получили возможность отслеживать его контакты, поскольку, по мнению судьи, он "мог действовать в качестве агента другого государства, в данном случае России". Пейдж назвал слежку за ним "неправомерной и политически мотивированной".

Картер Пейдж. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Экс-советник Трампа хочет выступить перед комитетом конгресса по разведке

В апреле издание BuzzFeed опубликовало материал о том, что Картер Пейдж в прошлом якобы имел контакты с представителями российской разведки. События, описываемые в публикации, как утверждается, произошли еще в 2013 году, когда Трамп еще не собирался баллотироваться в президенты, а Пейдж не был его советником и работал тогда консультантом в области энергетики. В тот период он совершил немало зарубежных поездок, в том числе в Россию.

Именно тогда его пытались завербовать "российские шпионы", названы даже их имена: Виктор Подобный, Игорь Спорышев и Евгений Буряков. Первые двое, согласно утверждениям BuzzFeed, работали под прикрытием ООН и обладали дипломатической неприкосновенностью, а последний был сотрудником представительства "Внешэконобанка" в Нью-Йорке. Информацию о таких встречах издание опубликовало со ссылкой на материалы судебного расследования, а также на самого Пейджа.

Сам Пейдж в интервью ABC News заверил тогда, что информация, которой он делился с россиянами, была открытой и не имела существенного значения.

"Я пережил преступления на почве ненависти со стороны режима Клинтон/Обамы, в некоторой степени из-за моей римско-католической веры. С помощью молитв в своей церкви я нашел в себе силы и остался ключевым источником поддержки продолжающегося комически-фальшивого расследования", — заявил он в своем письме в конгресс. 

© РИА НовостиПисьмо Картера Пейджа к Специальному комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США
© РИА Новости
Письмо Картера Пейджа к Специальному комитету по разведке Палаты представителей Конгресса США

Из разведчиков в бизнес-консультанты

Уроженец Миннеаполиса, он в 22 года окончил Военно-морскую академию США и пять лет служил в американских ВМС — в том числе офицером морской разведки в Западной Сахаре. После военной службы учился в Нью-Йоркском университете, где получил степень мастера делового администрирования, и начал свою бизнес-карьеру инвестиционным банкиром в компании Merrill Lynch.

Картер Пэйдж. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пейдж заявил, что не получал предложений стать послом в России

Служба в этой компании была связана с перемещениями по миру: он работал в Лондоне, затем возглавлял офис в Москве, после чего вернулся в Нью-Йорк. В 2008-м Пейдж ушел из Merrill Lynch и основал свой собственный инвестиционный фонд Global Energy Capital; западные СМИ писали, что его партнером стал бывший менеджер среднего звена Газпрома Сергей Яценко.

В анкете издания Politico указывал, что прежде ему приходилось заключать сделки с ОАО "Газпром" и другими ведущими российскими энергетическими компаниями, кроме того, позже он консультировал российские компании, включая РАО "ЕЭС России".

Как стать "пророссийским"

Картер Пейдж стал объектом преследования со стороны прежде всего демократического лагеря из-за своих деловых связей и из-за своей личной политической позиции, которую он никогда не скрывал.

В своих выступлениях в американском Совете по международным отношениям и в статьях в СМИ он неоднократно высказывался в поддержку президента России Владимира Путина и критиковал политику США, чем вызывал яростное недовольство оппонентов.

Весной 2016 года кандидат в президенты Дональд Трамп назвал его в числе пяти своих советников по внешней политике. В то же время в предвыборном штабе Трампа заявили, что до этого момента он ни разу не встречался с Пейджем. 

© РИА Новости / Никита ШоховПерейти в фотобанкКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного ралли в городе Кармел. 2 мая 2016
© РИА Новости / Никита Шохов
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного ралли в городе Кармел. 2 мая 2016
Президент США Дональд Трамп говорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным
© AP Photo / Andrew Harnik
Добить президента: ФБР больше не ловит шпионов — оно ищет их в Белом доме

Под наиболее пристальным вниманием спецслужб Пейдж оказался после того, как СМИ опубликовали скандальный доклад с компроматом на Трампа, составленный бывшим сотрудником британской разведки MИ-6 Кристофером Стилом. В нем утверждалось, что в ходе визита в Москву в июле 2016 года экс-советник якобы тайно встречался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Эту информацию Пейдж категорически опровергал.

Картер Пейдж заявил, что намерен сотрудничать со следствием в деле "российского следа" в президентских выборах-2016, которое ведут ФБР и спецкомитеты по разведке обеих палат конгресса. Однако конгрессмены, которые ранее требовали от него представить все материалы, касающиеся его "российских связей", почему-то заметно утратили интерес к его показаниям после того, как он заявил, что намерен доказать отсутствие всяких связей политики Кремля с президентскими выборами в США и пожелал, чтобы слушания его показаний носили открытый характер.

 

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