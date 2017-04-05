Пейдж рассказал о своих "контактах с российскими разведчиками"

ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж, которого СМИ заподозрили в контактах с "российской разведкой", во вторник заверил ABC News, что информацию, которой он делился с россиянами, была открытой и не имела существенного значения.

"Любая информация, которую я мог тогда дать, является несущественной и находится в открытом доступе", — сказал он.

В понедельник издание BuzzFeed опубликовало материал о том, что бывший советник президента США Дональда Трампа Картер Пейдж в прошлом якобы имел контакты с представителями российской разведки. События, описываемые в публикации, как утверждается, произошли еще в 2013 году, когда Трамп не собирался баллотироваться в президенты, а Пейдж не был его советником. Эту должность он получил лишь в 2016 году и на непродолжительное время. За три года до этого он работал консультантом в области энергетики.

Именно в таком качестве, как пишет издание, его пытались завербовать "российские шпионы" — Виктор Подобный, Игорь Спорышев и Евгений Буряков. Первые двое, согласно утверждениям BuzzFeed, работали под прикрытием ООН и обладали дипломатической неприкосновенностью, а последний был сотрудником представительства "Внешэконобанка" в Нью-Йорке. Информацию о таких встречах издание опубликовало со ссылкой на материалы судебного расследования, а также на самого Пейджа.

Публикация стала одной из последних в целой череде сообщений СМИ о якобы имевших место контактах представителей Трампа с "российской разведкой" или "российскими представителями" еще до президентских выборов. Все это уже привело к началу расследования, которое ведут в сенате и в палате представителей США.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опровергает их и Белый дом, и сам Трамп, называя подобные сообщения "охотой на ведьм" и политически мотивированными действиями его противников в ответ на поражение на выборах.