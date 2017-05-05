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В мире

Бывший советник Трампа заявил, что за ним следил "режим Обамы и Клинтон"

19:0105.05.2017
(обновлено: 19:27 05.05.2017)
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© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкКартер Пэйдж во время выступления в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. Архивное фотоКартер Пэйдж во время выступления в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа по международным вопросам Картер Пейдж, которого обвиняли в связях с Россией, заявил, что "режим Хиллари Клинтон и Барака Обамы" прослушивал и преследовал его на почве ненависти к его католической вере.

Картер Пейдж. Архивное фото
© AP Photo / Pavel Golovkin, File
Экс-советник Трампа высмеял заявления о связях с "российскими агентами"

"Я пережил преступления на почве ненависти со стороны режима Клинтон/Обамы, в некоторой степени из-за моей римско-католической веры. С помощью молитв в своей церкви я нашел в себе силы и остался ключевым источником поддержки продолжающегося комически-фальшивого расследования ("связей Трампа с Россией")", — пишет Пейдж в письме к сенатскому комитету по разведке, копию которого он предоставил изданию Business Insider.

По сообщению издания, комитет запросил у Пейджа список всех встреч с российскими официальными лицами или бизнесменами и данные о любом общении с россиянами или с упоминанием России, включая электронные письма и звонки. Пейдж в связи с этим заметил, что за такими данными лучше обратиться в американскую разведку, которая, как считает Пейдж, наверняка за ним следила.

"Пожалуйста, примите во внимание, что любые записи, которые я мог сохранить как частное лицо, имеют ограниченные технические возможности и будут ничтожны в сравнении с полной базой данных, которую уже собрали на меня по приказу администрации Обамы на основе совершенно необоснованного ордера суда по иностранной разведке — это было сделано за то, что я осуществлял свои права в соответствии с первой поправкой к конституции (гарантирующей свободу слова)", — пишет Пейдж сенаторам.

Газета Washington Post писала в апреле, что администрация Обамы получила ордер на слежку за Пейджем от специального суда по иностранной разведке в рамках расследования "связей Трампа с Россией".

Картер Пэйдж. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Пейдж назвал доказательства спецслужб о его работе на Россию “фальшивкой”

Как сообщал телеканал CNN, в ФБР утверждают, что летом 2016 года "сотрудники российских спецслужб" пытались использовать советников Трампа, чтобы внедриться в его предвыборную кампанию, в частности именно через Пейджа.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести к его победе на выборах. ФБР подтвердило, что ведет такое расследование, но отказалось сообщить подробности. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом, и сам Трамп.

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