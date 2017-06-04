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В мире

Дело о теракте в Лондоне: британская полиция задержала 12 подозреваемых

Сюжет:
Серия нападений в Лондоне (124)
18:3304.06.2017
(обновлено: 18:39 04.06.2017)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПолицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июняПолицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Британская полиция провела первые аресты по делу о теракте в Лондоне — в результате спецоперации на востоке города задержаны 12 человек. По последним данным, жертвами террористической атаки стали семь человек, еще 48 пострадали, 21 из них находится в критическом состоянии.

Спецоперация

Полицейские провели операцию в районе Баркинг на востоке Лондона. При этом были задержаны 12 подозреваемых в причастности к теракту, сообщил Скотланд-Ярд.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время официального заявления на Даунинг-стрит в связи с терактами в Лондоне. 4 июня 2017
© REUTERS / Kevin Coombs
Мэй призвала к международному соглашению по борьбе с экстремизмом в Сети
Полиция не раскрывает личностей задержанных, однако агентство Рейтер со ссылкой на своего фотографа, который находится на месте, сообщает, что в числе задержанных четыре женщины.

"Из многоквартирного дома были выведены четыре женщины, их лица были закрыты. Их увезли на двух полицейских микроавтобусах", — передает агентство.

При этом спецслужбы считают, что организаторами субботнего теракта были лишь те трое террористов, которых ликвидировала полиция, сообщает газета Guardian.

"Разведслужбы и полиция на утреннем совещании у премьер-министра выступили против повышения уровня террористической опасности в стране, что говорит о том, что они уверены, что никто (кроме ликвидированных террористов. — Ред.) больше не стоит за терактом. После взрыва в Манчестере уровень угрозы был поднят с серьезного до критического, так как спецслужбы не были уверены, что террорист-смертник Салман Абеди действовал один", — отмечает издание.

Лондонский мост и рынок Боро

Местом совершения атак террористы выбрали центр города. Сначала они на микроавтобусе врезались в толпу на Лондонском мосту, который ведет в деловой округ Сити, а затем вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. 

Ночной теракт в Лондоне: ситуация на улице и в баре, где прятались люди после ЧП
© 2017 Associated Press
Ночной теракт в Лондоне: ситуация на улице и в баре, где прятались люди после ЧП
Британские власти квалифицировали произошедшее как теракт. Ответственность за него пока никто на себя не взял. 

По последним данным, при атаке погибли семь человек. Еще 48 получили ранения, состояние 21 из них оценивается как критическое.

Уже известно, что среди раненых есть четыре гражданина Франции, а также один австралиец. По предварительным данным, граждане России при теракте не пострадали.

В Скотланд-Ярде заявили, что на нападавших были надеты муляжи поясов смертника. Полицейским удалось нейтрализовать террористов через восемь минут после первого звонка. 

Как сообщает телеканал Sky News, первому прибывшему на место полицейскому пришлось вступить в противостояние сразу с тремя террористами.

"Однако он был атакован и ранен. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии", — говорится в сообщении.

Что говорят очевидцы

Один из очевидцев, лондонский таксист по имени Крис рассказал в эфире радио LBC, что хотел помешать террористам, однако ему это не удалось.

"Трое мужчин вышли из машины с длинными ножами, 12 дюймов в длину, и разошлись вдоль Боро-Хай-стрит, нападая на всех без разбора", — вспоминает таксист.

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Британия снова под ударом: жертвами теракта в Лондоне стали семь человек
По его словам, он повернулся к своему пассажиру и сказал, что сейчас собьет одного из нападавших.

"Я собирался протаранить его. Я развернулся и попробовал, но он обошел меня", — рассказал водитель. 

Еще один очевидец рассказал телеканалу Sky News, что пытался спасти от террористов женщину на рынке Боро. 

Женщина звала на помощь, и собеседник телеканала по имени Джерард попытался отвлечь нападавших, которые стали преследовать его.

"Я чуть не поскользнулся. Я подумал, что если бы я упал, то был бы мертв. Они бы ударили меня, и я бы лежал там, может быть, с пятьюдесятью ножевыми ранами", — сказал он.

По его словам, нападавшие кричали: "Это для Аллаха!" Официального подтверждения этой информации пока нет, однако глава МВД Амбер Радд заявляла, что теракт связан с религиозным экстремизмом.

Полиция прибывает на место теракта на Лондонском мосту 3 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Полиция Лондона призвала предоставить фотографии и видео с мест терактов
Свидетелем случившегося стал и россиянин — находящийся в Лондоне врач Научного центра неврологии. О произошедшем он рассказал на своей странице в Facebook.

"Про терроризм. Я принял душ, выхожу обернутым в полотенце, и тут раздается тревожный, дробный стук в дверь. Открываю. На пороге девушка: рассказывает, будто в 500 метрах от меня террористическая атака, а случайной попутчице нужна помощь. Осматриваю попутчицу — это японка, паническая атака, дышит через платок. Размещаю ее в своем номере и выхожу", — написал доктор.

По его словам, толпа людей быстрым шагом шла со стороны Лондонского моста, некоторые плакали.

"Удивляет число пар, крепко держащихся за руки. Движение перекрыто; в противоположную сторону едут полиция и скорые. Над улицами нависают вертолеты. Все магазины и бары закрыты в пять минут. Бывшие посетители толпятся на улицах", — рассказал врач.

Теракты в Лондоне
© AP Photo / Dominic Lipinski/ PA В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.Офицер полиции на месте теракта в центре Лондона. 3 июня 2017
© AP Photo / Dominic Lipinski/ PA
В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.
© AP Photo / Matt DunhamПолицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.Лондонцы покидают зону полицейского оцепления на месте терракта. 3 июня 2017
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.
© AP Photo / Dominic Lipinski/ PAПри теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.Вооруженные силы полиции на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© AP Photo / Dominic Lipinski/ PA
При теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.
© REUTERS / Neil HallРоссиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.Люди покидают район терракта в Лондоне
© REUTERS / Neil Hall
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.
© REUTERS / HANNAH MCKAYСразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.Лондонская полиция. 4 июня 2017 года
© REUTERS / HANNAH MCKAY
Сразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.
© REUTERS / Hannah McKayПредвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.Лондонцы на месте теракта на Лондонском мосту
© REUTERS / Hannah McKay
Предвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.
© REUTERS / Hannah McKayМэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.Полиция прибывает на место теракта на Лондонском мосту 3 июня 2017
© REUTERS / Hannah McKay
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.Люди покидают место теракта в центре Лондона. 3 июня 2017
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe
Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.
© AFP 2017 / Chris J RatcliffeСобытия в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.Брошенная машина на месте теракта на Лондонском мосту. 3 июня 2017
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe
События в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
© AFP 2017 / Chris J RatcliffeЕще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.Вооруженные силы полиции на месте теракта возле рынка Боро в Лондоне. 3 июня 2017
© AFP 2017 / Chris J Ratcliffe
Еще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.
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Мир соболезнует, а Трамп критикует

Мировые лидеры уже выразили соболезнования британскому народу. Со словами поддержки выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Солидарность с Великобританией также выразили в Швеции, Норвегии, Японии, Молдавии, ОАЭ, а в руководстве ЕС и НАТО, МИД Южной Кореи.

Осудил теракт и президент России Владимир Путин. Это преступление "потрясает своей жестокостью и цинизмом", говорится в телеграмме, которую российский лидер направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. При этом он выразил уверенность, что "общим ответом на произошедшее должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с силами террора по всему миру".

Сотрудники правоохрантельных органов Великобритании около рынка Боро в Лондоне. 4 июня 2017
© REUTERS / Peter Nicholls
В ГД заявляют о необходимости разработки антитеррористического кодекса
Президент США Дональд Трамп позвонил британскому премьеру Терезе Мэй. В беседе он высоко оценил героическую реакцию полиции и других служб экстренного реагирования и предложил полную поддержку правительства США в расследовании атаки, заявила пресс-служба Белого дома.

Позже сам Трамп написал о теракте в Twitter. В одном из сообщений он призывал отбросить политкорректность и заняться обеспечением безопасность.

"Мы должны перестать быть политически корректными и должны приняться за дело обеспечения безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже", — говорится в президентском твите.

В следующей записи американский лидер обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, который заявил, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы, и попросил жителей города не беспокоиться в связи с тем, что на улицах появятся усиленные наряды полиции.

"Не менее семи погибших и 48 раненных в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет", — написал Трамп.

Ответа на этот твит от властей Лондона пока не последовало. Как заявил представитель Хана, у мэра есть более важные дела, чем отвечать на твиты президента США.

Теракт в Лондоне
© РИА Новости, Инфографика
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Теракт в Лондоне
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