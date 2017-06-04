Дело о теракте в Лондоне: британская полиция задержала 12 подозреваемых

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Британская полиция провела первые аресты по делу о теракте в Лондоне — в результате спецоперации на востоке города задержаны 12 человек. По последним данным, жертвами террористической атаки стали семь человек, еще 48 пострадали, 21 из них находится в критическом состоянии.

Спецоперация

Полицейские провели операцию в районе Баркинг на востоке Лондона. При этом были задержаны 12 подозреваемых в причастности к теракту, сообщил Скотланд-Ярд.

Полиция не раскрывает личностей задержанных, однако агентство Рейтер со ссылкой на своего фотографа, который находится на месте, сообщает, что в числе задержанных четыре женщины.

"Из многоквартирного дома были выведены четыре женщины, их лица были закрыты. Их увезли на двух полицейских микроавтобусах", — передает агентство.

При этом спецслужбы считают, что организаторами субботнего теракта были лишь те трое террористов, которых ликвидировала полиция, сообщает газета Guardian.

"Разведслужбы и полиция на утреннем совещании у премьер-министра выступили против повышения уровня террористической опасности в стране, что говорит о том, что они уверены, что никто (кроме ликвидированных террористов. — Ред.) больше не стоит за терактом. После взрыва в Манчестере уровень угрозы был поднят с серьезного до критического, так как спецслужбы не были уверены, что террорист-смертник Салман Абеди действовал один", — отмечает издание.

Лондонский мост и рынок Боро

Местом совершения атак террористы выбрали центр города. Сначала они на микроавтобусе врезались в толпу на Лондонском мосту, который ведет в деловой округ Сити, а затем вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих.

Британские власти квалифицировали произошедшее как теракт. Ответственность за него пока никто на себя не взял.

По последним данным, при атаке погибли семь человек. Еще 48 получили ранения, состояние 21 из них оценивается как критическое.

Уже известно, что среди раненых есть четыре гражданина Франции, а также один австралиец. По предварительным данным, граждане России при теракте не пострадали.

В Скотланд-Ярде заявили, что на нападавших были надеты муляжи поясов смертника. Полицейским удалось нейтрализовать террористов через восемь минут после первого звонка.

Как сообщает телеканал Sky News, первому прибывшему на место полицейскому пришлось вступить в противостояние сразу с тремя террористами.

"Однако он был атакован и ранен. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии", — говорится в сообщении.

Что говорят очевидцы

Один из очевидцев, лондонский таксист по имени Крис рассказал в эфире радио LBC, что хотел помешать террористам, однако ему это не удалось.

"Трое мужчин вышли из машины с длинными ножами, 12 дюймов в длину, и разошлись вдоль Боро-Хай-стрит, нападая на всех без разбора", — вспоминает таксист.

По его словам, он повернулся к своему пассажиру и сказал, что сейчас собьет одного из нападавших.

"Я собирался протаранить его. Я развернулся и попробовал, но он обошел меня", — рассказал водитель.

Еще один очевидец рассказал телеканалу Sky News, что пытался спасти от террористов женщину на рынке Боро.

Женщина звала на помощь, и собеседник телеканала по имени Джерард попытался отвлечь нападавших, которые стали преследовать его.

"Я чуть не поскользнулся. Я подумал, что если бы я упал, то был бы мертв. Они бы ударили меня, и я бы лежал там, может быть, с пятьюдесятью ножевыми ранами", — сказал он.

По его словам, нападавшие кричали: "Это для Аллаха!" Официального подтверждения этой информации пока нет, однако глава МВД Амбер Радд заявляла, что теракт связан с религиозным экстремизмом.

Свидетелем случившегося стал и россиянин — находящийся в Лондоне врач Научного центра неврологии. О произошедшем он рассказал на своей странице в Facebook

"Про терроризм. Я принял душ, выхожу обернутым в полотенце, и тут раздается тревожный, дробный стук в дверь. Открываю. На пороге девушка: рассказывает, будто в 500 метрах от меня террористическая атака, а случайной попутчице нужна помощь. Осматриваю попутчицу — это японка, паническая атака, дышит через платок. Размещаю ее в своем номере и выхожу", — написал доктор.

По его словам, толпа людей быстрым шагом шла со стороны Лондонского моста, некоторые плакали.

"Удивляет число пар, крепко держащихся за руки. Движение перекрыто; в противоположную сторону едут полиция и скорые. Над улицами нависают вертолеты. Все магазины и бары закрыты в пять минут. Бывшие посетители толпятся на улицах", — рассказал врач.

Мир соболезнует, а Трамп критикует

Мировые лидеры уже выразили соболезнования британскому народу. Со словами поддержки выступили, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Солидарность с Великобританией также выразили в Швеции, Норвегии, Японии, Молдавии, ОАЭ, а в руководстве ЕС и НАТО, МИД Южной Кореи.

Осудил теракт и президент России Владимир Путин. Это преступление "потрясает своей жестокостью и цинизмом", говорится в телеграмме, которую российский лидер направил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. При этом он выразил уверенность, что "общим ответом на произошедшее должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с силами террора по всему миру".

Президент США Дональд Трамп позвонил британскому премьеру Терезе Мэй. В беседе он высоко оценил героическую реакцию полиции и других служб экстренного реагирования и предложил полную поддержку правительства США в расследовании атаки, заявила пресс-служба Белого дома.

Позже сам Трамп написал о теракте в Twitter. В одном из сообщений он призывал отбросить политкорректность и заняться обеспечением безопасность.

"Мы должны перестать быть политически корректными и должны приняться за дело обеспечения безопасности наших граждан. Если мы не поумнеем, станет только хуже", — говорится в президентском твите.

В следующей записи американский лидер обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, который заявил, что власти не будут повышать уровень террористической угрозы, и попросил жителей города не беспокоиться в связи с тем, что на улицах появятся усиленные наряды полиции.

"Не менее семи погибших и 48 раненных в террористической атаке, а мэр Лондона говорит, что "причины волноваться нет", — написал Трамп.

Ответа на этот твит от властей Лондона пока не последовало. Как заявил представитель Хана, у мэра есть более важные дела, чем отвечать на твиты президента США.