Раненный в бою с террористами в Лондоне полицейский в критическом состоянии
15:1404.06.2017
(обновлено: 15:17 04.06.2017)
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ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Первый прибывший на место теракта в Лондоне полицейский вступил в противостояние сразу с тремя террористами, однако был ранен и находится в критическом состоянии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.
"Наши источники сообщают, что первый же прибывший на место происшествия полицейский в одиночку вступил в противостояние со всеми тремя террористами, однако он был атакован и ранен. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии", — сообщил телеканал.
Также Sky приводит слова свидетелей происшествия, которые утверждают, что террористы во время нападения выкрикивали: "Это ради Аллаха!". Официального подтверждения этой информации пока нет, однако ранее глава МВД Амбер Радд заявляла, что теракт связан с религиозным экстремизмом.
В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.
В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона.
В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.
Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.
При теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.
Сразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.
Предвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.
Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.
События в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
Еще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.