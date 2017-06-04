Раненный в бою с террористами в Лондоне полицейский в критическом состоянии

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на южной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Первый прибывший на место теракта в Лондоне полицейский вступил в противостояние сразу с тремя террористами, однако был ранен и находится в критическом состоянии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

"Наши источники сообщают, что первый же прибывший на место происшествия полицейский в одиночку вступил в противостояние со всеми тремя террористами, однако он был атакован и ранен. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии", — сообщил телеканал.

Также Sky приводит слова свидетелей происшествия, которые утверждают, что террористы во время нападения выкрикивали: "Это ради Аллаха!". Официального подтверждения этой информации пока нет, однако ранее глава МВД Амбер Радд заявляла, что теракт связан с религиозным экстремизмом.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона.