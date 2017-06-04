Казахстан выясняет, есть ли соотечественники среди пострадавших в Лондоне

АСТАНА, 4 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Казахстана выясняет, есть ли среди пострадавших при терактах в Лондоне граждане республики, сообщил руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков.
Он отметил, что в случае необходимости неотложной помощи, граждане Казахстана могут незамедлительно связаться с консульским отделом посольства республики в Великобритании.
Ранее полиция подтвердила, что инциденты на Лондонском мосту и близлежащем рынке Боро были терактами. На Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на Боро люди получили ножевые ранения. Сегодняшние события стали третьим терактом в Британии за два с половиной месяца. Ранее полиция подтвердила гибель двух человек.
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