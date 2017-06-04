Наезд микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту. Хроника событий

новые сообщения наверху внизу

01:41 Неизвестный, как сообщают The Telegraph и The Sun, напал на посетителей ресторана рядом с Лондонским мостом

01:39 В сети появилось новое видео с ситуацией на Лондонском мосту Мост в Лондоне перекрыт полицией: СМИ сообщают о наезде микроавтобуса на людей

pic.twitter.com/QCU0BZTwKS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 июня 2017 г.

01:37 Дональда Трампа проинформировали о ЧП на Лондонском мосту

01:37 На Лондонском мосту, как утверждает The Sun, была слышна стрельба

01:36 Премьер Великобритании получает информацию об инциденте и находится на связи с силовиками

01:35 Пользователи соцсетей публикуют видео с Лондонского моста London Bridge sealed off pic.twitter.com/LIXOdYpW4R — Hadley Langley-Smith (@Hadleyls) 3 июня 2017 г.

01:34 Полиция, как сообщает The Telegraph, приступила к массовой эвакуации всех зданий в радиусе мили вокруг Лондонского моста

01:29 Sky News со ссылкой на источники сообщает, что инцидент на Лондонском мосту рассматривается как теракт

01:27 В результате инцидента, по данным издания The Telegraph, пострадали от 15 до 20 человек

01:23 На место происшествия прибыли вооруженные сотрудники полиции.