- 01:41
Неизвестный, как сообщают The Telegraph и The Sun, напал на посетителей ресторана рядом с Лондонским мостом
- 01:39
В сети появилось новое видео с ситуацией на Лондонском мосту
Мост в Лондоне перекрыт полицией: СМИ сообщают о наезде микроавтобуса на людей— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 июня 2017 г.
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- 01:37
Дональда Трампа проинформировали о ЧП на Лондонском мосту
- 01:37
На Лондонском мосту, как утверждает The Sun, была слышна стрельба
- 01:36
Премьер Великобритании получает информацию об инциденте и находится на связи с силовиками
- 01:35
Пользователи соцсетей публикуют видео с Лондонского моста
London Bridge sealed off pic.twitter.com/LIXOdYpW4R— Hadley Langley-Smith (@Hadleyls) 3 июня 2017 г.
- 01:34
Полиция, как сообщает The Telegraph, приступила к массовой эвакуации всех зданий в радиусе мили вокруг Лондонского моста
- 01:31
Footage from London Bridge #BreakigNews pic.twitter.com/T3KZME2QdZ— Kaine Pieri (@PieriKaine) 3 июня 2017 г.
- 01:29
Sky News со ссылкой на источники сообщает, что инцидент на Лондонском мосту рассматривается как теракт
- 01:27
В результате инцидента, по данным издания The Telegraph, пострадали от 15 до 20 человек
- 01:23
На место происшествия прибыли вооруженные сотрудники полиции.
- 01:23
На Лондонском мосту мироавтобус наехал на людей, сообщило агентство Рейтер
Наезд микроавтобуса на пешеходов на Лондонском мосту. Хроника событий
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