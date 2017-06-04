Мэй назвала инциденты в Лондоне "потенциальным актом терроризма"

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала произошедшие в субботу вечером инциденты в Лондоне "потенциальным актом терроризма".
Она отметила, что ситуация быстро развивается, и пока о подробностях говорить рано. Она также выразила соболезнования всем, кого затронули инциденты.
В субботу поздно вечером полиция сообщила о трех инцидентах в Лондоне: на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов, на рынке Боро люди получили ножевые ранения. Еще один инцидент, подробности которого пока не сообщаются, произошел в районе Воксхолл.
Если версия теракта подтвердится, то инциденты в Лондоне станут третьим терактом в Британии за два с половиной месяца.
Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.
За развитием событий следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>