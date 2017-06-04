Источник: Мэй обсудит с членами правительства инциденты в Лондоне

ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет в воскресенье экстренное совещание с членами кабинета министров по ситуации в Лондоне после трех ЧП в разных районах города, которые полиция расценивает как террористические, сообщил РИА Новости источник в канцелярии правительства.

"Премьер проведет совещание с членами кабинета, на котором обсудит произошедшее… По итогам совещания будет сделано заявление", — сказала собеседница агентства.

Ранее управление полиции Лондона подтвердило наезд микроавтобуса на людей на Лондонском мосту и нападение с ножом на посетителей рынка района Боро, а также сообщило о происшествии в районе Воксхолл.