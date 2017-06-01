Когнитивный диссонанс: почему новости из США напоминают басни Крылова

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Два американских сенатора — республиканец и демократ — в среду представили законопроект, предусматривающий расширение действующих и введение новых санкций в отношении России. Набор того, за что они предлагают наказать Москву, необычайно широк — от нарушений в области прав человека до ситуации в Сирии и дальше — до "злонамеренной киберактивности".

Одновременно стало известно, что Белый дом, наоборот, рассматривает вопрос о возвращении России арестованной при предыдущей администрации дипломатической собственности на территории США. Правда, при этом изучается возможность лишения ее дипломатического иммунитета.

В то же самое время комиссии обеих палат конгресса и ФБР, расследующие "российское влияние" на минувшие президентские выборы, ищут подтверждения тому, что нынешний министр юстиции и генеральный прокурор Джефф Сешнс имел в прошлом году не две, как сообщил он, а три встречи с российским послом Сергеем Кисляком. И это очередная утечка информации о ходе расследований в СМИ.

Наконец, параллельно проводится еще одно расследование — самих подобных утечек. В его рамках Министерство юстиции США получило ордер, дающий право на электронную слежку за журналистами.

Все эти сообщения появились в СМИ в один и тот же день — в четверг, 1 июня. И породили стойкие аналогии с хрестоматийными сюжетами Ивана Андреевича Крылова: не то с лебедем, раком и щукой, не то с пресловутым "Квартетом".

За семь бед — один ответ



Авторами нового законопроекта о санкциях против России стали представители обеих ведущих американских партий — глава банковского комитета сената республиканец Майкл Крапо и лидер демократов в комитете Шеррод Браун, сообщает агентство Блумберг.

Ограничительные меры предлагается направить против "коррумпированных российских представителей", против тех, кто причастны, по мнению его авторов, к нарушениям прав человека, к поставкам оружия правительству Сирии и к злонамеренной киберактивности в интересах российских властей. Предусмотрены также новые ограничения для тех, кто пытается обойти уже действующие.

Сенаторы планируют и новые санкции — против российских предприятий в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, металлургия и железнодорожный транспорт. Минфин может получить новые полномочия "по преследованию незаконной деятельности российских олигархов". В этом случае будут расширены его права по изучению данных банкоматов и банковских переводов.

Обсуждалась в комитете "перспективность введения новых санкций", в том числе в связи с обстановкой на Украине.

Набор "грехов" России, за которые ее в очередной раз хотят подвергнуть санкциям, настолько широк и бессвязен, что даже предполагать какой-то рациональный подход авторов законопроекта просто не приходится, хотя на слушаниях в банковском комитете и пытались проанализировать "результативность санкций, введенных США против России три года назад" в связи с присоединением Крыма.

Впрочем, рассуждения о целесообразности предлагаемых сенаторами мер вообще вряд ли уместны — настолько очевидна их политическая направленность. Это отмечает и Блумберг, по мнению журналистов которого "план сенатского комитета определенно призван упрочить позиции тех в сенате, кто стремится помешать администрации президента Дональда Трампа наладить отношения с Россией".

Пытаясь сохранить лицо

Пока в Капитолии обдумывают, как ещё посуровее наказать Россию и потуже "затянуть гайки", всего в паре километров, в Белом доме, озабочены тем, как избавиться от последствий, мягко говоря, не всегда разумной политики предыдущей администрации Барака Обамы, при этом "не потеряв лицо".

Двадцать девятого декабря 2016 года доживающая последние дни администрация уже переизбранного президента ввела санкции против России в связи с якобы совершенными ею хакерскими атаками на политические институты США. Под них попали ФСБ и Главное управление Генштаба. Госдепартамент объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов и закрыл для сотрудников российской дипмиссии доступ на загородные комплексы в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые использовались для отдыха работников посольства и их семей.

Москва тогда отказалась от применения "симметричных мер", и президент России Владимир Путин заметил, что впредь намерен иметь дело не с уходящей, а с вновь выбранной американской администрацией.

Сейчас кабинет Дональда Трампа обдумывает возвращение российскому посольству его собственности. Первоначально Вашингтон увязывал его с возобновлением разрешения на строительство консульства США в Санкт-Петербурге. Теперь, как сообщает The Washington Post, от этого условия решено отказаться, о чем госсекретарь Рекс Тиллерсон еще в середине мая сообщил главе российского МИД Сергею Лаврову. Зато у госдепа появилась новая идея.

© Фото : МИД России Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017 © Фото : МИД России Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

"До того как принять окончательное решение по поводу того, разрешить ли русским вновь занять помещения, администрация изучает возможные ограничения на деятельность россиян внутри, в том числе снятие дипломатический неприкосновенности с собственности", — пишет газета.

По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, и американские силовики смогут получить туда свободный доступ. То есть то, что здания возвращать надо, ни в Белом доме, ни в государственном департаменте сомнений не вызывает. Но если просто взять и вернуть, то это будет выглядеть как извинение и исправление ошибки предыдущей администрации. А этого американские чиновники допустить все же не могут.

Кто теперь за кем следит?

Федеральное бюро расследований и комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США, как известно, пытаются установить, какую роль сыграла Россия в минувших выборах президента Соединенных Штатов, и с этой целью скрупулезно исследуют все возможные "российские связи" главы американского государства. О новом эпизоде расследования поведал телеканал CNN.

Конгрессмены и следователи заподозрили, что недавно назначенный министром юстиции и генеральным прокуроров Джефф Сешнс в бытность свою сенатором имел как минимум одну встречу с российским послом Сергеем Кисляком, о которой он предпочитал умолчать.

Ранее Сешнс не скрывал, что встречался с Кисляком дважды — на полях съезда Республиканской партии в июле и в своем офисе сенатора в Вашингтоне в сентябре 2016 года. Он подтверждал, что такие встречи были, но назвал их частью своей работы. Теперь участники расследования выясняют, была ли третья встреча — она, по их подозрениям, могла состояться 27 апреля в вашингтонском отеле Mayflower, когда Трамп, тогда еще кандидат в президенты, выступал с первой программной речью по внешней политике. По данным канала, незадолго до выступления Трампа Кисляк посетил прием для организаторов, дипломатов и других высокопоставленных лиц.

© AFP 2017 / Brendan Smialowski Посол России в США Сергей Кисляк покидает здание отеля Mayflower в Вашингтоне. 27 апреля 2016 © AFP 2017 / Brendan Smialowski Посол России в США Сергей Кисляк покидает здание отеля Mayflower в Вашингтоне. 27 апреля 2016

Как уточняется в материале, ни конгрессу, ни ФБР пока не удалось подтвердить факт встречи. При этом ведущие расследование ответственные лица признают, что даже если она была, она могла оказаться "случайной". Но всё равно расследуют.

Сведения об этом эпизоде телеканал традиционно получил из анонимных источников — от неназванных конгрессменов и сотрудников разведки. Иными словами, налицо очередной слив информации. Точно такой же, как и многие предыдущие — утечка конфиденциальных данных в американских политических, дипломатических кругах и спецслужбах стала сегодня совершенно обычным делом.

Несколько дней назад даже дошло до международного скандала, когда Великобритания отказалась представлять США информацию, касающуюся расследования теракта в Манчестере, после того как она, эта информация, стала свободно проникать в американскую прессу, что могло серьезно повредить деятельности британских спецслужб. После этого Дональд Трамп распорядился тщательно расследовать уже сами факты утечки секретных данных, и не только касающихся трагедии в Манчестере.

В рамках этого расследования минюст получил ордер, дающий право на электронную слежку за рядом американских журналистов, руководствуясь известным "Актом о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (Foreign Intelligence Surveillance Act, или FISA), столь активно применяемом в стране после трагических событий 11 сентября 2001 года. Это нужно для того, чтобы ФБР могло установить, откуда конкретно "утекает" информация.

Кстати, написала об этом газета The New York Post. Со ссылкой на "источники".