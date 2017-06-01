СМИ: США могут снять неприкосновенность с российской дипсобственности

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа при изучении вопроса о возврате России арестованной ранее дипломатической собственности рассматривает возможность лишения этих помещений дипломатической неприкосновенности, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"До того как принять окончательное решение по поводу того, разрешить ли русским вновь занять помещения, администрация изучает возможные ограничения на деятельность россиян внутри, в том числе снятие дипломатический неприкосновенности с собственности", — пишет газета.

По данным издания, если помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в частности доступ правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.

Как сообщает газета, администрация Трампа отказалась от идеи увязывать возможность возврата России дипломатической собственности в штатах Мэриленд и Нью-Йорк с предоставлением земли под генконсульство США в Петербурге. По данным издания, госсекретарь США Рекс Тиллерсон еще в середине мая сообщил о таком решении главе МИД России Сергею Лаврову.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. В среду помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.