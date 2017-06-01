СМИ: в США проверяют, была ли еще одна встреча Сешнса с Кисляком

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Конгресс США и ФБР проверяют, имела ли место в апреле еще одна, третья встреча генпрокурора США Джеффа Сешнса в бытность сенатором с российским послом Сергеем Кисляком, сообщает телеканал CNN со ссылкой на республиканцев и демократов в конгрессе, а также на сотрудников разведки, которым докладывали о ходе соответствующего расследования. Минюст США уже заявил, что такой встречи не было.

Ранее сообщалось, что Сешнс встречался с Кисляком дважды — на полях съезда Республиканской партии в июле и в офисе сенатора в Вашингтоне в сентябре 2016 года. Сешнс подтверждал, что такие встречи были, но назвал их частью своей работы.

По данным источников CNN, в конгрессе уже запрашивают дополнительную информацию о возможной третьей встрече, включая графики Сешнса. Они исходят из того, что встреча могла состояться 27 апреля 2016 года вашингтонском отеле Mayflower, когда Трамп, тогда еще кандидат в президенты, выступал с первой программной речью по внешней политике. По данным канала, незадолго до выступления Трампа Кисляк посетил прием для организаторов, дипломатов и других высокопоставленных лиц.

ФБР также заинтересовано в том, чтобы выяснить, состоялась ли неофициальная встреча Сешнса и Кисляка в Mayflower в этот день, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Однако, как говорится в материале, ни конгрессу, ни ФБР пока не удалось подтвердить факт встречи. При этом ведущие расследование ответственные лица признают, что даже если встреча была, она могла быть "случайной".

Представитель минюста США Сара Исгур Флорес заявила телеканалу, что Сешнс не вел "никаких частных или неформальных переговоров ни с одним их российских чиновников в отеле Mayflower".

На январских слушаниях в сенате по утверждению кандидатуры Сешнса на пост министра один из законодателей задал вопрос, известно ли ему что-то о контактах представителей штаба Трампа с Россией. Сешнс ответил отрицательно. Позднее выяснилось, что сам он в прошлом году дважды встречался с российским посолом Сергеем Кисляком. Оппоненты Трампа сочли это за ложь, хотя сам номинант заявил, что беседовал с послом не как представитель Трампа, а как сенатор.