Казахстанцы, пострадавшие при взрыве в Кабуле, вернутся домой в четверг
АСТАНА, 1 июн – РИА Новости. Граждане Казахстана, пострадавшие в среду при взрыве в Кабуле, в четверг вернутся на родину, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД республики Ануар Жайнаков.
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по данным СМИ, 90 человек, пострадали 380. По сообщению МИД Казахстана, двое граждан республики, которые находились в гостинице, расположенной в 500 метрах от места взрыва, были ранены осколками.
"С ними все в порядке, сегодня они планировали вернуться в Казахстан", — сказал Жайнаков.
По его словам, жизни и здоровью казахстанцев ничего не угрожает, они получили всю необходимую медицинскую помощь.
Мощный взрыв прогремел в афганской столице в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.
В результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.
При теракте был ранен посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Серьезные повреждения получило и здание иранского посольства.
В результате взрыва был нанесен ущерб также зданиям посольств Франции и Германии.
Посольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, а также отменило все запланированные на 31 мая встречи.
По имеющимся на данный момент данным, граждане России не пострадали при взрыве в афганской столице.
МИД России выступил с заявлением, в котором резко осудил произошедший террористический акт и призвал власти Афганистана предпринять меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв.