Казахстанцы, пострадавшие при взрыве в Кабуле, вернутся домой в четверг

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

АСТАНА, 1 июн – РИА Новости. Граждане Казахстана, пострадавшие в среду при взрыве в Кабуле, в четверг вернутся на родину, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД республики Ануар Жайнаков.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по данным СМИ, 90 человек, пострадали 380. По сообщению МИД Казахстана, двое граждан республики, которые находились в гостинице, расположенной в 500 метрах от места взрыва, были ранены осколками.

"С ними все в порядке, сегодня они планировали вернуться в Казахстан", — сказал Жайнаков.

По его словам, жизни и здоровью казахстанцев ничего не угрожает, они получили всю необходимую медицинскую помощь.