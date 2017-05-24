Эрдоган объяснил, почему Турция блокирует участие Австрии в программах НАТО

АНКАРА, 24 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция блокирует участие Австрии в программах НАТО в связи с блокировкой со стороны Вены процесса вступления Турции в ЕС, заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Турция блокирует участие Австрии в некоторых программах НАТО из-за позиции Вены, возражающей против вступления Турции в ЕС. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявлял, что речи о членстве Турции в ЕС быть не может. Он подчеркивал, что проведение в Турции референдума о переходе на президентскую систему правления 16 апреля стало для многих в ЕС "пересечением красной линии" и сигналом, что Турция продолжает отдаляться от Европы.

"Отвечу очень коротко: блокирующий будет заблокирован", — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос журналиста о мерах Анкары в НАТО против Вены.