Минус Австрия: Турция хочет вывести из игры важного партнера НАТО

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Свое первое международное турне президент США Дональд Трамп намерен завершить на саммите НАТО в Брюсселе, который откроется 25 мая. Западная пресса предупреждает, что встреча 28 лидеров стран — участниц Североатлантического блока на сей раз будет непростой, и прежде всего из-за позиции Турции, роль которой в альянсе в последнее время трудно назвать иначе как деструктивная.

Во-первых, речь идет о дипломатическом конфликте с Австрией, которая, хотя и не является полноправным членом НАТО, но числится в ряду активных партнеров организации. В ответ на призыв Вены прекратить переговоры с Турцией о вступлении ее в Европейский союз Анкара намерена блокировать любые формы сотрудничества Австрии с военно-политическим блоком, что, по мнению Брюсселя, может разрушить все партнерские программы альянса.

Во-вторых, конфликт с Германией: из-за отказа в доступе депутатам бундестага к немецким военнослужащим на турецких военных базах бундесвер вынужден подыскивать альтернативные места для дислокации своих сил в других странах региона.

Вы нас из ЕС, мы вас — из НАТО

Турция как член НАТО обладает в этой организации правом вето. Президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается воспользоваться им на саммите для того, чтобы Австрия на неопределенное время была исключена из всех важных партнерских программ альянса, а австрийские военнослужащие не могли участвовать в совместных с армиями НАТО учениях, пишет германское издание Die Welt.

После подавления военного мятежа в Турции летом прошлого года австрийские власти выражали недовольство тем, что против участников несостоявшегося переворота были использованы бронетехника, танки и авиация. Затем возмущались массовыми репрессиями, последовавшими за провалившимся мятежом.

Но когда в апреле после проведения в Турции конституционного референдума глава МИД Австрии Себастьян Курц, а затем и канцлер Кристиан Керн заявили, что Анкара "пересекла красную линию" и ее вступление в Евросоюз стало "нереалистичным", турецкие руководители перешли в контрнаступление. Его смысл сводится к простой формуле: вы преграждаете нам путь в ЕС — мы изолируем вас от НАТО.

Официальные представители властей Турции уверяют, что принятые их страной меры касаются только Австрии и не затрагивают других партнеров альянса, сообщает турецкая газета Daily Sabah. Но в Брюсселе так не считают.

Пока не ясно, какие последствия может иметь демарш Анкары с точки зрения присутствия НАТО на Балканах, отмечает Die Welt. Только для одной миротворческой миссии в Косово Австрия выделила более 400 военнослужащих, и австрийский контингент там — самый многочисленный. Непонятно, как Австрия сможет продолжать участвовать в этой миссии, будучи отстраненной от совместных военных учениях армий Североатлантического блока.

Мало того, Брюссель намерен реформировать организацию своего сотрудничества с 41 государством-партнером в Европе, Азии и бывших советских республиках, таких как Грузия и Украина. Предполагается, что отношения с каждой из этих стран будут пересмотрены и вновь подтверждены. В штаб-квартире альянса опасаются, что блокада Австрии, устроенная Турцией, сведет весь этот замысел на нет.

Запрет за запрет

Конфликт Турции с Австрией — не единственный острый вопрос предстоящего саммита. В середине мая разразился скандал с недопуском на авиабазу НАТО Инджирлик в Турции депутатов бундестага, которые намеревались посетить немецких военных.

Он, как и конфронтация с Турции с Австрией, имеет свою историю. Впервые Анкара отказала депутатам из Берлина в такой поездке еще летом прошлого года, когда германский парламент принял резолюцию, осуждающую геноцид армян в 1915 году. Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось приложить немало усилий, чтобы в октябре поездка все-таки состоялась.

Однако затем отношения испортились еще больше. Анкара готовилась к проведению референдума, и в Германию, как и в другие страны, отправились политики и члены турецкого правительства, чтобы агитировать живущих там граждан Турции поддержать конституционную реформу. Власти ряда германских городов запретили проведение массовых акций этнических турок из соображений безопасности, что вызвало крайне резкую реакцию Эрдогана, который обвинил Меркель в "нацистских методах правления".

Последней же каплей, которая, по версии журнала Der Spiegel, как раз и стала причиной отказа немецким депутатам в посещении военной базы, было предоставление Германией убежища нескольким турецким офицерам и членам их семей. На родине их подозревают в участии в прошлогоднем мятеже и называют сторонниками исламского проповедника, диссидента Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США, — его Эрдоган считает главным организатором и вдохновителем провалившегося переворота.

Турецкий МИД назвал этот шаг Германии "не соответствующим духу НАТО и наносящим вред многосторонним отношениям между странами". После того как депутатам бундестага было окончательно отказано в посещении 260 немецких военных в Турции, в ФРГ заговорили о переводе военнослужащих бундесвера, выполняющих задачи по поддержке ударов коалиции США в Сирии и Ираке, в другую страну. Наиболее вероятным местом называют Иорданию. Причем речь идет о передислокации германского контингента не только с базы Инджирлик, но и с военного аэродрома Конья.

По словам главы фракции СДПГ в бундестаге Томаса Оппермана, последней надеждой остается то, что на саммите в четверг канцлеру Меркель удастся убедить Турцию изменить позицию.

Встреча непримиримых

Отношения Эрдогана с западным миром регулярно омрачаются скандалами, и постепенно они накапливаются в некую критическую массу. Речь не только о вдруг возникающих конфронтациях с отдельными странами — например с Нидерландами, власти которых также не пустили в страну членов турецкого правительства, ехавших туда агитировать местных турок "правильно" голосовать на референдуме. Или с Болгарией, которая обвинила Турцию во вмешательстве в свои, болгарские парламентские выборы. Но и с Евросоюзом в целом.

В минувшем марте несколько турецких официальных лиц заявили о том, что их страна не считает необходимым далее нести обязательства по миграционному соглашению с ЕС, поскольку Брюссель не выполняет свою часть обязательств по предоставлению гражданам Турции режима безвизового въезда на территорию Европейского сообщества. Выход Анкары из этого соглашения грозит Европе новым тяжелым кризисом — как минимум удвоением миграционного потока из Ближневосточного и Североафриканского регионов. И как следствие — серьезным обострением и без того назревших внутриполитических проблем в самих европейских странах.

Не лучшим образом складываются и отношения Турции с Соединенными Штатами, прежде всего из-за ситуации в Сирии, где Вашингтон поддерживает курдские военные формирования, что вызывает болезненную реакцию Анкары.

Реджеп Эрдоган известен и своим эпатажем, и постоянной готовностью к резким заявлениям и прямым выпадам в адрес своих оппонентов — далеко не всегда предсказуемым. Очень похожую славу снискал себе и президент США Дональд Трамп, который завершит первое зарубежное турне участием в брюссельском саммите НАТО. И если в его ходе дойдет до очевидного противостояния, то предсказать исход будет практически невозможно.