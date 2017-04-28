В МИД Австрии исключили возможность вступления Турции в ЕС

БЕРЛИН, 28 апр – РИА Новости, Маргарита Костив. Брюсселю необходим постоянный контакт с Турцией, но речи о членстве страны в ЕС быть не может, заявил в пятницу министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Он подчеркнул, что проведение в Турции референдума стало для многих в ЕС "пересечением красной линии" и сигналом о том, что Турция продолжает отдаляться от Европы.

"Нам необходим регулярный контакт с Турцией, конечно, нам нужны каналы для переговоров, но речи о членстве быть не может", — сказал Курц, прибыв на неформальный саммит глав МИД ЕС на Мальте.

Он также отметил недопустимость задержания иностранных журналистов и давления на оппозицию.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников Эрдогана с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако ВИС отклонил эту апелляцию.

Подробнее о конституции Турции читайте в справке РИА Новости >>