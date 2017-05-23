Си Цзиньпин выразил соболезнования Елизавете II после взрыва в Манчестере

ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Председатель КНР Си Цзиньпин направил во вторник телеграмму с соболезнованиями королеве Великобритании Елизавете II в связи со взрывом в Манчестере, сообщает телеканал CCTV.

"В это сложное время китайский народ поддерживает британский", — отметил китайский лидер, выразив соболезнования властям Великобритании и родственникам жертв трагедии.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>