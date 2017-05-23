При теракте в Манчестере граждане Казахстана не пострадали

АЛМА-АТА, 23 мая – РИА Новости, Михаил Егорин. Граждане Казахстана, по предварительным данным, не пострадали в результате взрыва на концерте в Манчестере, сообщил руководитель пресс-службы МИД республики Ануар Жайнаков.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", предположительно, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

"По предварительной информации, среди погибших и пострадавших в результате взрыва 22 мая во время концерта на стадионе в Манчестере в Великобритании граждан Казахстана нет", — написал Жайнаков в Facebook.

По его данным, внешнеполитическому ведомству стало известно, что на концерте присутствовали шесть студентов из Казахстана. "Наши дипломаты находятся на связи с двумя из них, которые подтвердили, что с ними все в порядке, в медицинской помощи не нуждаются и уже вместе с остальными друзьями благополучно добрались до мест проживания", — написал Жайнаков.

Посольство Казахстана в Лондоне находится на постоянном контакте с местными правоохранительными органами. Распространено предупреждение гражданам Казахстана о необходимости соблюдения мер предосторожности, в консульском отделе посольства открыта горячая линия.

"Просим созвониться с родными, близкими и друзьями, находящимися в Манчестере, и убедиться, что с ними все в порядке", — добавил глава пресс-службы МИД.

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