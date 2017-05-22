В СФ назвали заявления Маккейна о российском руководстве недопустимыми

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил о недопустимости такого рода заявлений, которые позволил себе сенатор Джон Маккейн.

"Высказывания сенатора Маккейна абсолютно недопустимы. Немыслимое хамство в отношении высших должностных лиц России", — написал Джабаров в своем микроблоге в Twitter.

Американский сенатор Джон Маккейн, комментируя недавнюю встречу Лаврова и Дональда Трампа в Вашингтоне, заявил в программе Fox News Sunday, что главе российского МИД Сергею Лаврову "нечего делать в овальном кабинете".

Сенатор назвал российского министра "марионеткой бандита и убийцы" и "пропагандистом и приспешником" Путина. Российского президента американский сенатор обвинил в том, что он "применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".

Известный своей резко антироссийской позицией сенатор ранее уже позволял себе подобные высказывания. Кроме того, он не раз обвинял Россию в том, что ее ВКС якобы наносят в Сирии удары по мирной инфраструктуре, а не по позициям боевиков. Представители Минобороны РФ эту информацию опровергали.

Также Маккейн хочет ввести новые санкции против Москвы из-за ее "вмешательства" в выборы в США. При этом доказательств вины Кремля ни он, ни его коллеги-сенаторы до сих пор не предъявили. В начале мая по этой причине сенатский комитет по международным делам отказался от проекта новых санкций, что, как отмечали СМИ, привело в ярость "ястребов" в конгрессе.