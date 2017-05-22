Маккейн в оскорбительной форме отозвался о Лаврове и Путине

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн считает, что главе российского МИД Сергею Лаврову "нечего делать в овальном кабинете". Об этом он заявил на передаче Fox News Sunday, комментируя недавнюю встречу Лаврова и Дональда Трампа в Вашингтоне.

Маккейн назвал российского министра "марионеткой бандита и убийцы" и "пропагандистом и приспешником" Владимира Путина. Российского президента американский сенатор обвинил в том, что он "применял российское высокоточное оружие для ударов по больницам Алеппо".

Известный своей резко антироссийской позицией сенатор ранее уже позволял себе подобные высказывания в адрес Владимира Путина. Кроме того, он не раз обвинял Россию в том, что ее ВКС якобы наносят в Сирии удары по мирной инфраструктуре, а не по позициям боевиков. Представители Минобороны РФ эту информацию опровергали.

Также Маккейн хочет ввести новые санкции против Москвы из-за ее "вмешательства" в выборы в США. При этом доказательств вины Кремля ни он, ни его коллеги-сенаторы до сих пор не предъявили. В начале мая по этой причине сенатский комитет по международным делам отказался от проекта новых санкций, что, как отмечали СМИ, привело в ярость "ястребов" в конгрессе.

Встреча Лаврова, Трампа и посла России в США Сергея Кисляка прошла 10 мая. Позже газета The New York Times сообщила о том, что на ней американский президент якобы рассказал Лаврову о причинах увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

По данным издания, американский президент назвал Коми "психом" и пожаловался на то, что столкнулся с сильным давлением из-за России. Лавров позже отметил, что темы отставки главы ФБР они вообще не касались.

Маккейн, однако, заявил, что у него "почти не было слов", когда он узнал о разговоре, якобы состоявшемся между Трампом и Лавровым. "Понятия не имею, зачем кому-то говорить такое", — пожаловался сенатор.