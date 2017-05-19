New York Times: Трамп назвал Коми "психом" и "сумасшедшим придурком"

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, что испытывал сильное давление со стороны ФБР и его экс-директора Джеймса Коми из-за России, самого бывшего чиновника Трамп охарактеризовал как "психа" и "сумасшедшего придурка", следует из записки со встречи двух лидеров в Вашингтоне, с которой удалось ознакомиться New York Times.

"Я только что уволил директора ФБР. Он был психом и сумасшедшим придурком… Я столкнулся с сильным давлением из-за России. Но с этим покончено", — приводит газета слова Трампа.

Это не первая утечка со встречи Трампа и Лаврова. В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым сообщил некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ на эту тему лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсуждали общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, при этом не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.

Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен руководить бюро.