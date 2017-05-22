Косачев отреагировал на слова Маккейна о Путине и Лаврове

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев предложил не прислушиваться к мнению американского сенатора Джона Маккейна про российских политиков, отметив, что у него "позиция" на уровне "горячки".

Ранее Маккейн в передаче Fox News Sunday , комментируя недавнюю встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, заявил , что российскому министру "нечего делать в овальном кабинете". Американский сенатор также назвал Лаврова "пропагандистом и приспешником" президента РФ Владимира Путина.

"Нет никакого смысла вслушиваться, что именно сказал Маккейн по поводу России и ее политиков. Ибо, на мой взгляд, комментировать Маккейна — это сегодня моветон для любого здравомыслящего человека", — заявил Косачев РИА Новости в понедельник.

По мнению российского сенатора, накал русофобии в Вашингтоне сейчас на пике, пришел "час маккейнов", поэтому они спешат вбить максимум клиньев, пока трещина достаточно глубока. "Однако, как представляется, позиция Маккейна — это не "средняя температура по палате", а самая горячая. Если не сказать горячечная", — добавил он.

Поэтому ориентироваться на нее можно разве только из желания понять, "до какого градуса русофобия может подняться в принципе", сказал парламентарий.

По словам Косачева, в остальном можно лишь посочувствовать Трампу и его команде, "лишенным возможности выстраивать свою политику в отношении России в соответствии с собственными усмотрениями".